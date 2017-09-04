〈中部〉愛心專車接送 3部落孩子上國中

2017-09-04

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣偏鄉交通不便，學生上放學安全問題亟需重視，中華蓮元功德會這學期起特別提供愛心專車，接送就讀仁愛國中的仁愛鄉合作、廬山部落學生，以及就讀埔里宏仁國中的中正村學生上放學，省去家長接送麻煩，更避免學生違規騎機車通勤，確保學生安全。

仁愛鄉幅員廣闊，全鄉唯一的仁愛國中位於霧社地區，偏遠部落學生必須住校，有些仍需要通勤或就近到埔里、國姓地區國中就讀，但有些部落沒有公車或是公車時間無法配合學生上放學，須由家長接送，但也有學生違規騎機車代步。

宏仁國中校長李孟桂八月才從仁愛國中調任，在仁愛服務四年來，孩子平安上放學一直是她最掛心的事，還好中華蓮元功德會獲悉學校的需求，這學期起特別提供二部中巴當愛心專車，接送住在精英村廬山部落、都達村平靜及合作村靜觀部落就讀仁愛國中的學生上放學。

仁愛鄉中正村的學區屬於埔里宏仁國中，部落沒有公車，因此李孟桂再爭取協會幫忙，開一部愛心專車接送部落十七位國中生，「這是部落卅年來第一部學生專車！」中正村長高金水高興又感恩。

李孟桂表示，三部學生專車估計一年的車輛油料、維修及駕駛人事費用就要上百萬元，但能夠省去家長每天接送的麻煩，學生一起上放學，也能減少學生藉故違規騎機車代步或缺課，對提升學生安全有正面幫助。