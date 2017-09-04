〈中部〉山美部落愛情公仔 拚文創觀光

2017-09-04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕經濟部及工業技術研究院主導「ｉ憩頭特色店家休憩服務加值示範活動」，嘉義地區共廿五個店家參與，其中，「希諾奇台灣檜木博物館」透過中正大學台灣文學與創意應用研究所設計，將阿里山林業文化導入山美部落的愛情故事，打造山豬勇士與藍鵲公主「Fuzu與Teofsi’ia」愛情公仔，並設計優美的公主包、勇士包、竹製存錢筒等文創產品，推展嘉義觀光，為地方產業觀光加值。

希諾奇館方昨為「Fuzu與Teofsi’ia」愛情公仔舉行揭幕儀式，嘉義市長涂醒哲、希諾奇董事長兼嘉義縣觀光協會理事長蕭道隆、中正大學台文所教授江寶釵等人一同揭開布幕，來賓見證愛情公仔亮相，山美部落教室鄒族學生帶來創作歌曲與舞蹈，蕭道隆也捐贈一批童書給山美部落教室。

蕭道隆熱愛收藏木藝品，曾到日本觀察傳統木業如何創新後，回台立志傳承木業，九年前運用嘉市友愛路上一間千餘坪木材工廠，以「HINOKI」（日語發音，意指檜木）諧音作為公司名稱，轉型觀光產業成立希諾奇。

希諾奇總經理吳婷貴說，去年以來，中國觀光客來台人數下降，希諾奇受到衝擊，台中館結束營業後，嘉義館接受中正大學台文所輔導，發展文創觀光，預計十一月在阿里山國家風景區觸口遊客中心展店。

江寶釵表示，團隊發想愛情公仔概念，提供給希諾奇設計並申請專利，愛情公仔主人翁鄒語「Fuzu」，諧音台語「富裕」，因而設計竹製存錢筒，讓遊客心靈富足、荷包足富裕，還重新規劃希諾奇展場動線、增加中英日文解說導覽等，提昇觀光內涵。

中正台文所團隊也輔導旺萊山鳳梨酥、新台灣餅舖、李奶奶正北方麵館、新食煮藝等十家業者，以「阿鳳的旅程」為旺萊山鳳梨酥的商品脈絡化、故事化，提昇商品價值，設計「眷村味兒是鄉愁，是一種媽媽的味道」文案，讓隱藏在巷弄中的李奶奶正北方麵館，成為排隊美食之一。