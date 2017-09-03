〈南部〉（高雄）疑槽車偷倒廢酸液 仁武獅龍溪變色

2017-09-03

〔記者王榮祥、蔡清華／高雄報導〕高雄市仁武區獅龍溪昨遭不肖業者偷倒廢酸液，導致約一公里長溪水變色，接獲通報的高市議員邱俊憲痛批業者無良，要求環保局抓出元凶；環保局長蔡孟裕更氣，強調不可原諒、一定嚴懲。

變色溪水 長達1公里

獅龍溪是仁武區主要河川，源自大社觀音山群，屬後勁溪上游，市府前後向中央爭取數億元經費，費時數年完成整治，不料昨卻遭人偷倒廢液染色，引發地方關切。

市議員邱俊憲昨上午接獲熱心民眾通報，指稱獅龍溪部分河段整個變色，疑遭人偷倒廢料。邱俊憲立刻通知環保局到場同時採樣化驗。

邱俊憲指出，經過整治的獅龍溪與獅龍溪滯洪池，串聯下游的後勁溪整個改頭換面，形成楠梓、仁武等區域的綠色休憩空間，卻遭不肖業者肆意破壞。

環保局長蔡孟裕說明，經現場勘查與採樣，初步研判獅龍溪被傾倒「廢酸液」，應該是利用槽車所為，化驗水質酸鹼度6.62-6.66，導電度值934-987μs/cm，溫度29.5-29.6℃，後續將進行SS、COD、氨氮、重金屬及溶鐵成分分析。稽查人員同時向警方、社區調閱監視器，希望追出可疑車輛。

蔡孟裕表示，於仁義橋、獅龍橋周遭，發現部分疑似傾倒液體的痕跡；環保局也緊急知會農田水利會關閉部分閘門，避免被污染溪水流入下游（後勁溪）灌溉區。

環局將嚴懲最高罰1500萬

對於獅龍溪變色，蔡孟裕相當氣憤，直言這種行為不可原諒、一定要嚴懲，一旦找出元凶，一定以最嚴厲罰則處置。

蔡孟裕補充，任意棄置電鍍廢酸液，根據廢棄物清理法規定，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金；若根據水污法，也可處五年以下有期徒刑，得併科廿萬元以上、一千五百萬元以下罰金。

後勁溪整治後 中華社區雙颱沒淹水

〔記者蘇福男／高雄報導〕緊鄰後勁溪的仁武區中華社區，以往颱風豪大雨易淹水，水利署第六河川局進行河道整治工程，河道拓寬十五公尺，今年雙颱連襲中華社區安然無恙，社區昨舉辦感恩活動，感謝六河局和施工業者的協助。