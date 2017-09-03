〈南部〉募足700萬元 台東家扶助學2000生

2017-09-03

〔記者王秀亭／台東報導〕台東家扶中心終於在開學前籌募到助學金所需七百萬元，昨天起發放給縣內兩千名國小到大學的受助學生，高中時一度繳不出學費的林君憶說，助學金讓她可以順利成為大學生，讓人生有更多的可能。

目前就讀玄奘大學應用心理系的林君憶，家庭經濟靠母親打零工支撐，高中一年級的學費到了學期末還繳不出來，直到母親進入台東家扶的輔導課程，不僅學費可以如期繳交，原本高中畢業就想投入職場的她，在母親主動詢問下，認真思考大學之路，最終如願就讀心理系，更獲大學老師認可，願意指導專題論文，甚至是碩士論文，讓自己離諮商心理師的夢想越來越近。

畢業於嘉南藥理科技大學的王恩慎，本身是第一型糖尿病患者，需照三餐打針、測血糖，母親罹癌需照顧與陪伴，她坦言，因自己的驕傲與自卑，一開始很反抗家扶的成長團體活動，直到代表台東參加家扶到吉爾吉斯服務回饋，發現自己的不足，也看見有更多人比自己更需要幫助，更勇於追求自己的夢想。

林君憶、王恩慎都是在台東家扶中心助學金的支持下，可以穩定完成大學學業，更透過大專生回饋服務，增加社會參與機會，在昨天的獎助學金頒發會場上，分享因社會大眾的關心協助，帶給自己的正向力量。

台東家扶中心主任陳乘斌表示，目前中心服務一千六百七十五戶弱勢家庭、三千名兒少，其中有兩千名國小到大學生有助學金需求，為在開學前籌募到七百萬助學金，除每個月第三個星期六創意市集舉辦助學義賣，從五月份起投入更多人力及資源，包括蘭花義賣、街頭快閃呼籲、街頭募齊祝福等，直到開學前夕終於募足所需費用。