〈南部〉（屏東）台灣英雄來了 江宏傑推桌球

2017-09-03

帥氣身形吸睛 大小朋友搶合照

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台北世大運讓運動熱潮延燒，乒乓球雙銅選手江宏傑昨應邀到屏東縣車城國小推廣乒乓球運動，並為「健康盃」乒乓球賽開球，他帶來和太太福原愛「小愛」合簽的乒乓球拍贈學子，福原愛還用視訊「身影愛相隨」替小朋友打氣，江宏傑的高人氣，一下車就受粉絲夾道歡迎。

集球技、身材和顏值「三高」的江宏傑，昨天身著白衣，帥氣身形一下車馬上引騷動，參加健康盃乒乓球賽的小學生迫不及待要與偶像合照，女性家長們更是前撲後繼爭著拍照和簽名。

江宏傑受表示，世大運讓台灣人再度感受體育激勵人心的能量，趁著出國比賽前到偏鄉提倡乒乓球風氣，為體壇盡份力，有孕在身的太太「小愛」在家養胎不克前來，她特別錄製影片鼓勵小朋友，預祝大會順利圓滿成功。

小愛在家養胎 視訊身影愛相隨

縣長潘孟安與車城鄉長張春桂、校長王怡萱代表鄉親接下江宏傑所贈的簽名球拍，潘孟安還和江宏傑一同為小朋友開球，當清脆乒乓聲響起，學子見識職業身手頓時驚呼「好厲害！」。

江宏傑表示，他國小因不愛睡午覺才有機會接觸桌球，後來在吳文嘉、蔣澎龍等前輩激勵下，更加堅定朝國際乒乓球壇邁進的決心，希望自己的經驗，能讓愛好乒乓球的小選手有所助益。