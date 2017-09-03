〈南部〉（台東）台灣英雄來了 郭婞淳挺原民

2017-09-03

原民傳統競技運動會 代表宣誓

〔記者張存薇／台東報導〕台東市原住民傳統競技運動會昨天冒雨登場，世大運舉重金牌、世界紀錄保持人郭婞淳也返鄉以實際行動力挺原住民活動，並代表運動員宣誓，她也勉勵更多年輕族人都能為自己的選擇負責、全力以赴堅持自己的夢想。

舉重國手郭婞淳日前才在台北市大運會場打破世界紀錄，也為台灣摘下金牌，出身台東市阿美族馬蘭部落的她在前立委賴坤成協助下，前晚搭夜車、昨天清晨才到台東，一早就到縣立體育場參與賽事，家人親友也組團相陪。

勉學弟妹為自己負責 追求夢想

市長張國洲表示，婞淳於比賽中奮戰不屈的精神及毅力是選手們的模範，尤其將大部分獎金回饋社會及母校的善行，更讓人敬佩，希望台東的子弟們以她為目標，甚至超越、締造下一個台東之光，讓世界看見台灣。郭婞淳則說，身為原住民一份子，會儘量推廣原住民活動，也希望學弟妹都能為自己的選擇負責、全力以赴堅持自己的夢想。

穿上阿美族傳統服裝的郭婞淳代表運動員宣誓後，競技正式開始。這次競賽包括撒網捕魚、拔河及各種趣味競賽，因為大雨下不停，一千五百位參賽選手穿上雨衣力拚，老經驗的選手順利張開阿美族傳統八卦網、捕魚得分，年輕一輩連網都張不開，笑翻全場。