〈台北都會〉慧眼識英「熊」 南科月薪50K搶熊讚

2017-09-03

柯：專案處理熊讚出路

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤、黃文瑜／綜合報導〕台北世大運閉幕後，高人氣的吉祥物「熊讚」尋覓新工作，各方邀約不斷，昨知名模特兒經紀公司到臉書留言，科技部南部科學工業區管理局更祭出優渥待遇，不僅包吃包住，還要幫忙介紹女友，就是希望「熊讚」到南科擔任公關大使。市長柯文哲說，北市會專案處理「熊讚」的出路。

失業後的熊讚昨一早到太原街「日星鑄字行」老店，提升自我技能，並在臉書粉絲頁PO文表示，要好好學鑄字、檢字、排版、打印。模特兒經紀公司凱渥昨也到臉書留言，邀「熊讚」加入熊界的超模行列，讓熊讚心動回：「我的身材真的可以嗎？」

南科局長來信 請柯P「放熊」

南科管理局也積極爭取「熊讚」並寫了一封信敬告柯Ｐ，信中寫道，「圓滿成功的世大運讓全台灣熱血沸騰，但熊讚失業了……南科是就業的天堂，我們熱情的邀請他來南科擔任公關大使的工作。為了熊讚的美好未來， 請柯Ｐ市長同意『放熊』」，最後由南科管理局局長林威呈署名敬上。

包吃住、找女友 一例一休加冬眠兩個月

南科還將熊讚的待遇寫得一清二楚，包括報到就送蜂蜜三大桶、鮭魚三千隻，包吃包住包水電，幫忙介紹女友，重視謀生技能訓練跳火圈吞寶劍、一例一休加冬眠兩個月，隨函檢附南科職員證、單程高鐵票，展現「搶熊」誠意。

林威呈表示，在世大運期間，看到熊讚表現很好，陽光又活潑，好的「熊」才就是要留住，因此直接寄員工證給熊讚，開出包吃包住包水電，介紹女友，優渥高薪聘請，關於熊讚薪水，他說是個資不能公開，但私下透露：「如果熊讚開月薪五十Ｋ，我也願意給！其他條件不變！」

柯文哲表示，北市吉祥物太多，要整合，這是北市的視覺印象，牽涉LOGO、版權等問題，需要時間統合。未來熊讚「轉行」當台北市吉祥物，柯語帶保留說，「還要再討論」。