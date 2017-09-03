〈台北都會〉北市買輕型電動機車爬不上山 議員：幸好流標

2017-09-03

政策拚環保 卻無視使用需求

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲為響應環保，去年六月下令未來市府各機關採購公務機車，都使用電動機車。市議員何志偉日前索資發現，工務局公園處花費三七五萬元添購五十輛輕型電動機車，卻因合格廠商不足而流標，隨即向市長專簽改買燃油機車。公園處解釋，政策規定須分別購買一定比例的輕、重型電動機車，但輕型電動機車無法爬上山路，才改為購買燃油機車。何志偉批評，還好最後流標，「不然就是買了五十輛『展示車』。」

北市府今年起逐步汰換傳統公務機車，而公園處今年須添購七十五輛電動機車，依照府內政策就是購買廿五輛重型電動機車及五十輛輕型電動機車。

公園處上專簽 改買燃油機車

然而公園處解釋，同仁須維護山區公園及路燈，「輕型電動機車根本爬不上去！」擔心採購後同仁無法使用，浪費公帑，只好向市長室上專簽，市長才同意買燃油機車。

何志偉不滿說，市府自己鬼打牆，當初標案要輕型電動機車，結果根本無法應付業務；他說，市府與其做形象，不如擴增充電站、充電柱，方便民眾使用電動機車，否則都是「環保空包彈」。

另外，何志偉發現公園處標案規定購買「充電式」電動機車，而生產「換電式」電動機車Gogoro的「睿能創意」在七月十四日提出異議，公園處卻到十七日才發文回覆「睿能創意」可參與投標，但該標案在十八日開標，「睿能創意」也無投標，質疑排除Gogoro。

公園處說，市府有規定輕型、重型電動機車比例，今年已向「睿能創意」添購廿五輛Gogoro，剩下五十輛須購買輕型電動機車，而根據市面訪查，發現輕型電動機車均為「充電式」，因此標案規劃才限定「充電式」，並非刻意排除Gogoro。

為何睿能創意七月十四日提出異議，公園處十七日才回文，公園處解釋，十四日為週五，公園處在十七日週一收到公文，當天下午就緊急用傳真回覆。

睿能創意回應，Gogoro有許多與政府機關合作的經驗，也獲得相當正面的回響，基於內部作業考量，未參與此次投標。