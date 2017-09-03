〈台北都會〉北市抓違停 7個月35萬件罰破2億元

2017-09-03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市停車大不易，據環保署統計，北市登記領牌汽機車數量，合計將近一七六萬輛，雖然停車格數亦有約一四七萬格，其中僅二十六萬格是路邊停車格，也造成市民違規停車件數居高不下，今年一月至七月違停件數破三十五萬件，罰鍰貢獻市庫估破兩億元。面對違停數字居高不下，北市停車管理工程處表示，北市停車格其實逐年增加，北市交通警察大隊也說，北市府目的是管理不是開罰，標線調整、開放夜間停車等交通工程改善都有持續在做。

七月開單 內湖區最多

交通警察大隊分析，以今年七月為例，違規停車取締案件達六萬九五○六件，違停前三名行政區依序為內湖區、大安區及中山區，且每晚六時至八時是民眾違規停車尖峰時間，共有一萬一三○七件，次之為中午十二時至下午二時的外出覓食時段，共取締九二七二件。

14車搶1車格 供不應求

以台北市整體停車格規劃來看，汽機車合計停車格數，近五年其實增加約二十七萬格，總數達一四七萬格左右，但多數為私有收費停車場或私有建築物附設停車格，市有路邊停車格僅二十六萬格，約五分之一為汽車格、其餘為機車格，全市汽車數量與路邊汽車停車格比例約十四比一、機車數量與路邊機車停車格比例則約四．七比一，供不應求情況顯而易見。

停管處表示，停車格劃設主要看地方民眾需求，並不一定會減少，也會視情況派員現勘後增設，因此市有停車格相較五年前，增加約六萬格，違規停車難以減少原因，可能跟民眾圖方便，傾向就近在路邊停車，較不喜歡找停車場，但北市空間有限，不可能完全滿足民眾需求。

交大：警取締少 檢舉變多

交大組長顏三隆指出，今年一月至七月違停三十五萬餘件，與去年同期三十七萬件反而些微減少，且員警取締案件數已經變少，反而是民眾舉發案件數有明顯變多趨勢，但台北市長柯文哲已多次強調，取締目的是管理不是開罰，針對忠孝東路四段等違規熱點的改善，都有在進行停車供需分析或違規樣態分析，同時匯集地方意見，共同研擬改善措施。