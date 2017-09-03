〈台北都會〉中高齡找頭路 新北勞局爭取制定專法

2017-09-03

〔記者賴筱桐／新北報導〕四十五歲至六十五歲的中高齡就業者，有些是職場的弱勢族群，市府昨天舉辦「中高齡就業議題公民審議政府回應會」， 公民代表建議設置專責機構，落實培訓就業一條龍等；勞工局表示，將減少就業歧視、協助職場續航並爭取制定專法等，營造中高齡友善就業環境。

公民代表蕭忠漢表示，中高齡就業者經常遭遇年齡歧視，雇主不喜歡雇用年長的求職者，或出現同一份工作，年輕人薪資較高的現象，讓想要二度就業的中高齡者難以重返職場，公部門目前的職業培訓未針對個案差異進行服務，職業媒合也缺乏多元、彈性。

公民代表蔡孟娟說，政府應調查中高齡的就業狀況，了解健康狀態、就業、創業意願、人生規劃等，增設中高齡與銀髮人才資源中心，透過證照分級分類，降低部分職缺門檻，並擴大中高齡職訓專班課程，達到培訓、就業一條龍服務，成立中高齡人才知識庫，強化經驗傳承。

勞工局局長謝政達回應說，將遊說企業延長屆退勞工的服務年資，從目前平均退休年齡六十二歲延長到六十五歲，並爭取成立「中高齡職場續航中心」，透過「職務再設計」方案，提供輔具並改善工作流程，協助企業進用中高齡者。至於制定專法，將透過全國勞政主管會報向中央反映，將民間建議提供給勞動部參考。