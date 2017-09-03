〈台北都會〉8旬阿公報考清潔隊 新北環保局長：試用不過得離開

2017-09-03

〔記者翁聿煌／新北報導〕高齡化社會來臨，有些銀髮族仍有經濟和就業的需求，新北市政府環保局最近招考清潔隊員，有八十歲的長輩也來報名，環保局長劉和然表示，依就業服務法規定，徵才不得有年齡限制，但勞基法規定六十五歲「得」退休，如果這名長輩通過體能測驗、筆試而錄取，會依規定先試用三個月，若體力無法負荷，最後仍得請他離開。

清潔隊員的工作雖然辛苦，但擁有工作保障和穩定的收入，環保局指出，今年將錄取二百八十人，候用二百四十五人，結果有多達五千多人報名，九日舉辦體能測驗、廿四日舉辦筆試。

高學歷已不稀奇 銀髮族也盼有工作

劉和然說，報考民眾中有高學歷已不屬特別，今年首度有八十歲的男性長輩報考，依就業服務法規定，不得有性別、年齡等歧視性條件，因此不能排除這名長輩的報考資格；據環保局人員私下了解，這名長輩曾從事清潔工作，家人認為清潔隊員太辛苦，曾希望他不要報名，但老人家仍堅持，最後由女兒代為上網報名。

劉和然說，清潔隊員適用勞基法，依勞基法規定，六十五歲「得」強制退休（由雇主發動），如果這名長輩通過體能測驗、筆試而錄取 ，還有三個月的試用期，必須承擔夜間收運、廚餘與資源回收等粗重勞務，若勝任仍會錄取 ，否則恐怕要請他離開。

就服處建議修法 「不能上班不可報名」

對此，新北市就業服務處處長吳仁煜說，政府把求職和任用分開來看，才會發生類似狀況，以前曾發生有人考上公務員，卻因罹患精神疾病，依規定不得擔任公務員的情況，所以有人建議修法，盼未來「既不能上班，就不能報考」，以免當事人白費功夫準備考試，也排擠其他人的錄取機會。

銀髮族協會建議 鼓勵就業 放寬限制

新北市銀髮族協會秘書長林美娥說，政府鼓勵銀髮族就業，就應放寬相關限制，讓銀髮族透過職務設計從事部分工時的勞務，而非耗費體力的工作。