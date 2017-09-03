〈北部〉清水斷崖 擬推海上運動示範區

2017-09-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府上月公告，縣境北界海域至立霧溪出海口以北禁止從事水域遊憩活動範圍暨禁止區域外從事水域遊憩活動時間後，歷經獨木舟業者陳情「海權」，並與漁民協調下，可望鬆綁原有限制公告，將「清水斷崖」附近的部分海域，作為花蓮推動海上運動觀光的示範區。

花蓮獨木舟業者與位於秀林鄉崇德海域間的定置漁場業主，幾經協調下順利達成七項協議，其中第三項協議「從板下下水點至崇德隧道口此段，請獨木舟業者自律，行駛之範圍僅為離海岸線五十公尺之內，期間經過得豐定置漁場網繫部分，由獨木舟業者出資製作浮標標示，並請定置漁場業者協助放置。崇德隧道口以北獨木舟業者始能開始向外划行。」已取得相關單位的共識。

縣府觀光處代理處長彭偉族說，獨木舟活動近年受到東南亞旅客青睞，國人也愈來愈喜歡從事相關海上運動，未來將在確保遊客安全且不影響漁民的權益下，在這兩大產業間取得平衡，並依協議紀錄及參酌專家學者的建議後，制定管理辦法，在崇德海域間努力發展屬於花蓮的海上運動觀光產業。

縣府教育處表示，花蓮可作為發展運動觀光的示範項目相當多元，鯉魚潭、清水斷崖均是作為發展輕艇、獨木舟等運動觀光相當好的場域，近期內將致力開發新型態運動旅遊產業，並朝向異業結盟，豐富花蓮縣的觀光內涵。