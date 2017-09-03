〈北部〉挑擔上街 頭城媽祖廟收孤飯

2017-09-03

消失67年 去年起復辦

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城媽祖廟消失六十七年的中元節高低擔飯棚，去年恢復祭拜。頭城鎮民間組織「新益社」最近收孤飯，預計五日中元節募集三百六十桶飯，盼促進居民互動，讓頭城街頭再飄起濃濃人情味。

頭城搶孤在農曆七月最後一天舉行，是國內著名民俗活動，民國三十八年搶孤停辦，八十年復辦後，只有舉辦農曆七月底的決賽，會場唯一飯棚是開成寺城隍廟所有，中元節頭城媽祖廟高低擔飯棚預賽被遺忘，去年恢復祭拜，但無比賽。

高低擔飯棚消失六十七年，頭城鎮民代表游錫財、城西里長李長鎮等人努力下，在去年重設，「新益社」的民間組織，仿效早年募孤飯習俗，穿梭於大街小巷，向店家、居民募飯。

募飯範圍 涵蓋八個庄頭

游錫財、李長鎮等人挑著擔子在街頭募飯時，說著「中元節米裝八分滿給法師變食，隔天拜過老大公的米會回贈給您全家吃平安、賺大錢」，游錫財說，募飯範圍包含頭城鎮拔雅等八個庄頭，可增加居民之間的互動，具有凝聚社區共識的社造意義。

游錫財說，以前要進入「高低擔」，規定必須是販售冰品、水果、糖果餅乾、油湯（餐飲業者）業者才能入會，高擔指的是貨品陳列架上供消費者選購的店家，低擔泛指路邊攤。

攤商參與 感覺生意變好

蔡姓攤商說，參加這個活動後，生意感覺變好，也認識許多朋友，增進彼此互動，另名林姓攤商認為，樂見在地歷史民俗傳承，讓頭城搶孤文化被更多人看見。