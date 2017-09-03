〈北部〉視家扶兒如親 廖文義夫婦獲獎

2017-09-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「我們夫妻倆約會的地點，不是電影院、不是餐廳，而是到家扶中心當志工。」來自台東家扶中心的志工夫妻檔廖文義、賴淑敏，兩人膝下無子，視家扶兒少如己出，今年分別獲得家扶基金會全國志工金善獎、銀善獎，昨天與來自全國各縣市卅九名志工一起受獎。

家扶基金會昨天在苗栗縣三義鄉西湖渡假村舉辦「全國志工表揚大會」，表揚全國四十一名無私奉獻的志工。其中有退而不休、奉獻心力的資深志工，也有夫妻檔一起獲獎，及回饋服務的家扶自立青年。

廖文義、賴淑敏夫婦投身家扶志工僅短短五年，但兩人因膝下無子，將家扶兒少當成自己的兒女看待，不僅大小活動都參與，一有閒暇就主動到家扶幫忙。擅長水電、木工的廖文義，成了中心的修繕達人；賴淑敏則協助社工規劃設計，並參與帶領活動、營隊課程。

南台北家扶中心的游建成，投身志工廿四年，並結識同為志工的妻子陳秉岑，服務期間，更學得造型氣球的第二專長，每當家扶活動需要場佈，都是他一手包辦，獲金善獎。

苗栗家扶中心的林李寶足，服務年資五年，但服務時數超過一千個小時，幾乎以中心為家，每天一大早就到中心協助居家打掃、物資整理，並參與義賣活動，除了熱心服務外，她的烹飪手藝，也填飽兒少的胃，獲金善獎。