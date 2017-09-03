〈北部〉《7月底突破7400人》人口勝4鄉 頭份蟠桃里分2里

2017-09-03

苗栗縣府核准 明年4月起實施

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市人口逐年成長，已達十萬三千多人，是縣內人口數最多的行政區，其中蟠桃里民有七千四百多人，比縣內西湖、三灣、獅潭、泰安等鄉人口數還多。市公所提案分里，已獲代表會通過、苗栗縣政府核准，辦理作業中，訂明年四月一日起實施，屆時，頭份市中央路以南為蟠桃里、以北為中興里，頭份市將增為卅三個里。

頭份市因緊鄰竹南科學園區，工商發達及交通便利，是縣內少數人口成長的鄉鎮市，據戶政事務所統計，一○三年五月底十萬一千八百人，到今年四月底十萬三千一百三十四人，增加一千三百多人，其中蟠桃里就增加四百多人，達七千三百八十三人。

依據戶政最新統計，七月底蟠桃里已突破七千四百人，戶數達三千七百多戶，人口數比西湖鄉七千二百二十八人、三灣鄉六千八百人、泰安鄉五千八百五十一人及獅潭鄉四千四百三十七人還多，也使得里辦公處在政務推行上十分吃力。

中央路為界 南蟠桃里、北中興里

市公所依「苗栗縣村里鄰編組及調整自治條例原則」，超過一千八百戶，得劃分為二村里，提案將蟠桃里劃分成蟠桃、中興二里， 已獲代表會通過、苗栗縣政府核准，辦理作業中，將於明年四月一日起實施。

市公所表示，蟠桃、中興二里，將以中央路為界劃分，中央路以南仍維持蟠桃里，約二千戶，中央路以北為中興里，約一千七百多戶；因門牌、身分證都需辦理異動，戶政事務所將到里協助辦理。