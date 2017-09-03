〈北部〉竹北大竹筍移位 原址闢圓形舞台

2017-09-03

縣府同意 將移置縣政九路側

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市文化公園的大竹筍裝置藝術，要移位了！竹北市長何淦銘表示，歷經兩年多的協調、爭取，已獲縣府同意，準備將竹筍移置靠縣政九路側，原址在加強防水設施後，打造一座三百六十度都可看見的完整舞台，提供街舞、樂團演出，以藝文帶動光明美食商圈的觀光發展，希望明年元宵燈會前完工。

縣府國際產業發展處處長陳偉志表示，縣長邱鏡淳支持打造更完善的藝文空間，以帶動觀光；但財政單位考量竹筍裝置藝術未達報廢年限，因此僅同意在公園適當範圍內移位。

何淦銘表示，新竹縣文化局對面的文化公園，因園內這座約十二公尺高的竹筍裝置藝術，又名「竹筍公園」，也被視為地標。

但常有市民抱怨，公園舉辦表演活動時，總因中間的大竹筍和半弧形環繞的五根排氣孔遮擋視線，觀眾只能坐在正前方觀賞；此外，公園下方公二停五地下停車場出現漏水、滲水和鋼筋鏽蝕，研判與公園的噴水池有關。

填平噴水池 矮、美化排氣孔

由於公園所有權人為縣府，經市公所協調，縣府已同意移走竹筍裝置藝術，擴展舞台範圍和視野，一併解決停車場漏、滲水問題。

何淦銘表示，準備移置靠縣政九路側造型燈柱處，將穩定基礎、美化外觀，原址拆除後做防水設施，矮化及美化排氣孔，並填平半弧形但已損壞的噴水池，整闢為完整的圓形舞台，讓四周觀眾都可看到表演，現場還將增設音響、燈光等設備，方便地板舞、街舞和樂團戶外演出。

改善需800萬 元宵燈會前完工

何淦銘說，文化公園改善工程約需七、八百萬元，希望明年元宵燈會前完工，預估周邊可容納約五千名觀眾，透過自發性、常態性的表演活動，吸引遊客，產生群聚效應，未來搭配城市光廊計畫，活絡光明商圈。市公所已委請規劃公司設計簡報，近期將召開公聽會，邀請周邊住戶、學校社團等單位提供意見。