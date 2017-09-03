〈中部〉飲料、麵包店 明年起禁免費塑膠袋

2017-09-03

限塑管制對象 將由7類增至14類

〔記者黃鐘山／台中報導〕電器業者販賣電視、冰箱及洗衣機等大型家電，依規定應免費回收舊機；另為降低環境污染，明年元旦起，不得免費提供塑膠購物袋的管制對象，將由七類增加至十四類，飲料店、麵包店等消費性行業，都不能再免費提供塑膠袋。

大型家電舊機回收 店家不得再收費

環保局指出，電視、冰箱、洗衣機及冷暖氣機全新出廠時，電器製造商就要預先繳交「回收處理費」，依照電器大小規格，電視機每台繳交二百至五百元，電冰箱每台四百至六百元、洗衣機及冷暖氣機每台二百五十至三百元，這些錢都繳至環保署回收基管會。回收基管會之後補貼給處理業者，處理業者補貼給回收業者，回收業者再花錢向販售商購買廢棄電器，因此販售業者不得再跟消費者收取舊機回收搬載費用，違者可處六萬至卅萬元罰鍰。若涉及拆卸、動用大型機具或危險施工，將可酌收合理工資。

至於，限用塑膠袋管制對象，目前包括公部門、私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店、超市、連鎖便利商店、連鎖速食店。明年起新增的管制對象則有藥局及藥妝店、醫療器材行、3C零售店、書局及文具店、洗衣店、飲料店、西點麵包店。

市議員邱素貞、曾朝榮、何文海表示，汰舊的大型家電，有的還堪用，丟到垃圾場很可惜，免費交由販賣業者回收，或由環保局清運，可以拆解的部分，經整修販售二手市場，避免造成焚化爐負擔，也可產生循環經濟的附帶效益。此外，明年起將擴大購物用塑膠袋管制範圍，議員說禁止免費提供塑膠袋，確實會造成民眾生活的些許不便，但為了下一代的幸福，他們呼籲全民響應「無痛減塑」運動，用行動愛地球。