〈中部〉多久沒清！ 環中陸橋排水孔阻塞長草

2017-09-03

下雨積水 騎士慘遭噴濺一身濕

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區環中路七段陸橋是民眾通行的要道，不過近來民眾發現，該路段陸橋上的排水孔不但全被泥沙阻塞，更因長期未清淤，都已經長成雜草堆，每逢下雨因排水不良不但路面積水，行經的騎士更被積水噴到全身濕淋淋，對於通行車輛流量如此大的陸橋竟無人維護，都批評實在太離譜。

烏日交通要道 議員質疑未落實維護

市議員吳瓊華表示，環中路貫穿台中南北，是台中重要的交通要道，其中在烏日區境內的環中路七段跨越旱溪並銜接環中路八段，是連接烏日溪南、溪北，以及前往國三烏日交流道的重要通道，每天行經汽機車眾多。

吳瓊華表示，近日接獲多位民眾陳情，表示環中路七段上陸橋的排水孔幾乎都被泥沙堵住影響排水，一名騎士就抱怨，因排水孔全不通，造成路面積水，騎機車經過時，汽車高速行駛輾壓積水濺起的水花，不但讓全身濕淋淋，有時眼睛還被水噴到睜不開，實在很危險。

吳瓊華表示，獲報後親自到場察看，才發現環中路七段陸橋上的排水孔，不但全被泥沙堵住，甚至還長滿雜草，嚴重破壞道路景觀，可見已經有一段時間沒有清理，對於每天車流量如此大的路段，竟會出現這種狀況感到不可思議，質疑養護單位沒有落實定期巡察、清淤，才會出現如此離譜的狀況，要求養護單位負起責任，趕緊派人清除。

建設局：立即派員清除淤塞

市府建設局道養科長蔡孟奇表示，該路段平時路面清潔由清潔隊負責，至於排水孔則由道養科維護，平時都有定期派人巡察按時清淤，汛期更會增加清淤頻率，照理不應該出現此狀況，將會立刻派人察看，並清除被泥沙阻塞的排水孔。