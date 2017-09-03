〈中部〉南投龍眼減產2成 1斤上探35元

2017-09-03

〔記者佟振國／中寮報導〕南投縣中寮鄉第十五屆龍眼文化季昨天登場，進行龍眼灶起灶點火儀式，象徵產業文化精神薪火相傳，由於今年受梅雨影響，中南部龍眼產區普遍減產，南投縣也平均減產二成，隨著中元普度來臨，鮮果需求量大，市場價格看俏，每台斤上探卅五元，烘焙果乾的收購價也有十九至廿三元的水準。

九二一災後為振興地方產業，中心寮鄉又是全縣龍眼最大產地，公所結合產業界舉辦龍眼文化季，一辦就是十五年，帶動龍眼鮮果與果乾銷售。

今年龍眼文化季昨於龍眼林休閒農業區舉行，由龍眼灶起灶點火儀式揭開序幕，鄉長張永輝、縣府農業處長陳瑞慶等人以今年鮮果敬獻神明，祈求作物豐收，再以火把點燃磚灶內的龍眼木，以古法烘焙龍眼乾，象徵薪火相傳。

農業處長陳瑞慶表示，南投縣龍眼栽培面積約一千四百公頃，中寮鄉約八百公頃，佔全縣近六成，今年受氣候影響，南部龍眼大減產，南投去年每公頃可產五千三百至五千五百公斤，今年則少了二成。

鄉長張永輝指出，接近中元普渡，民眾拜拜會用到龍眼，鮮果需求量大，市場特選品每台斤上探卅五元，次級製作龍眼乾的收購價也要十九至廿三元，至於以古法炭火烘焙的龍眼乾，帶殼一斤一百五十元，純果肉一斤三百五十至四百元，價格穩定，農民透過加工保存，不僅避免果賤傷農，也創造更高經濟價值。