〈中部〉克明宮建醮漏邀 好兄弟託夢尋來

2017-09-03

偏山太極峽谷車難行

〔記者劉濱銓／南投報導〕竹山鎮克明宮近期籌備全鎮三百年首度大建醮，廟方為藉此超度好兄弟，走訪鎮內一五一間大小廟宇稟報邀請，惟漏邀偏遠山區太極峽谷土地公暨百姓公廟，信徒之一的民俗專家廖大乙甚至受到託夢，廟方昨因而專程冒雨前往這兩座廟稟告邀請，消息傳開，令民眾嘖嘖稱奇。

竹山鎮廟宇相當多，過去建廟難免驚擾地靈，而建成後受限經費，大多未辦謝土儀式，主祀關聖帝君的克明宮在九二一大地震後重建也未謝土，為此廟方聯合境內各大廟宇，將舉辦九大宮廟祈安建醮，近日還不辭辛勞走遍鎮內，邀請一五一間大小宮廟，從知名的紫南宮，到隱身鄉野的百姓公廟幾乎無一疏漏。

原請玄天上帝代引領

惟位在偏遠山區，曾發生過山崩意外釀成嚴重死傷的知名太極峽谷，其中的天梯景點「梯仔嶺」土地公暨百姓公廟，因車輛無法到達，且從登山口下切到廟宇的高低落差近四百公尺，廟方考量人員難以到達，便向當地的玄天上帝宮廟請託，希望建醮時由其代為引領當地鬼神參與。

廟方未完成擲筊所致

惟民俗專家廖大乙昨凌晨卻夢到有好兄弟反映未獲邀參與建醮，甚至明確指出該廟「車難行」、「石壁內」等特徵，這才讓廟方驚覺當初向玄天上帝請託時未完成擲筊，才會託夢提醒必須親赴稟報。

因此，克明宮主委楊非武昨率領相關人員，冒雨走到山區石壁內的宮廟，以清香供品祭拜，並向土地公、婆，以及歷來曾在此發生意外的好兄弟稟告邀請，建醮期間也將會到此招魂度化，在完成疏文稟告最後一塊拼圖後，廟方才放下心中大石。