〈中部〉鼓勵新生儲蓄 建陽國小校長贈自製竹撲滿

2017-09-03

〔記者陳燦坤／四湖報導〕雲林縣四湖鄉建陽國小開學送新生的禮物，是校長黃瑞璋親自以回收廢竹管刻成的撲滿，黃校長也教育新生，父母親在偏鄉謀生不易，當知一飯一縷得之不易，養成節儉習慣，有助於減輕家庭負擔。

各級學校開學迎新各有不同活動，建陽國小校長黃瑞璋去年送回收廢竹管撲滿給新生，相當受歡迎，今年新生禮物還是竹管撲滿，材料則是來自去年新校舍支撐樹苗的廢棄竹管。黃瑞璋表示，回收製作竹管撲滿，不僅教導學生珍惜物資，同時也培養儲蓄習慣。

新生領到竹管撲滿，黃瑞璋建議家長，每月給孩子五十元零用錢，再視孩子零用錢留下多少，給予相同金額，鼓勵他們養成儲蓄習慣，讓孩子明白父母賺錢不易，每塊錢都應該花在刀口上。

由於偏遠地區就業機會少，靠剝蚵、幫農打零工的父母相當多，栽培孩子長大相當不易，光是張羅三餐便費盡心力，遑論孩子開學需要的學費等開銷。黃瑞璋表示，沿海居民收入不穩定，更需要告訴孩子儲蓄的重要性，減輕家人負擔。

建陽國小新生收到黃校長親手製作的竹管撲滿都很感激，每個撲滿上都刻有自己的名字，顯見校長的用心，將保存在家裡當紀念。學生家長很感謝黃校長為孩子們上寶貴的一課，「由儉入奢易，由奢入儉難」，從小灌輸孩子正確的儲蓄觀念。