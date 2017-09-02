〈南部〉林佛兒辭世 《鹽分地帶文學》改版

2017-09-02

〔記者劉婉君／台南報導〕《鹽分地帶文學》為國內第一本由地方公部門自辦的文學雜誌，自二○○五年十二月創刊以來，一直由文學家林佛兒擔任總編輯，傳承台南鹽分地帶自日治時期迄今的文學盛名，但因林佛兒四月辭世，《鹽分地帶文學》委由遠景出版社接手編輯，昨天在林佛兒的作家妻子李若鶯及多位鹽分地帶文學家的見證下，改版再出發。

《鹽分地帶文學》為雙月刊，本身出身鹽分地帶的林佛兒，父親林清文為「北門七子」之一，在他深耕十一年之下，一直「以文學為主，文化為副；以縣內作家為主，全國資深作家為副」，成績斐然，在台灣文學深耕及推廣上占有重要地位，如今已是國內元老級的地方文學刊物，也是台南在地文學持續向全國發聲的重要窗口。改版後延續聚焦本土歷史人文，使台灣藝文單元的呈現更加庶民性及生活化，鼓勵創作之外，也提供實驗性、非主流創作的發表園地。

另外，《鹽雙》的評論也將呈現自由且多元的風氣，並強調珍貴歷史文獻的引用與考據，讓《鹽分地帶文學》成為台灣文學雜誌的領航者。

昨天的改版發表會中，文化局長葉澤山與李若鶯、國立台灣文學館長廖振富、羊子喬等多位鹽分地帶作家，一同敲碎彩色的鹽蛋，象徵《鹽分地帶文學》吸收在地的「鹽分」以及台灣各地豐富多元的「養分」，茁壯破蛋新生。