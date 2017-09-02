〈南部〉城西1至4期掩埋場 不劃出台江國家公園

2017-09-02

一、四期 提升為特別景觀區

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園第一次通盤檢討，對於城西掩埋場一至四期用地是否劃入範圍及如何分區，環保局及地方各有意見。由於地方強烈反對將二、三期劃出，環保局昨天同意在維持現況使用下，不再堅持劃出，最後各方達成共識，一至四期全數維持在台江國家公園內，其中，一、四期由一般管制區提升為特別景觀區，禁止開發。

已獲共識 未來可望照案通過

內政部營建署國家公園組長張維銓昨天邀集環保局、台管處、地方ＮＧＯ及在地居民，前往城西掩埋場二、三期現勘，會後並做成以上的結論，全案將提報內政部國家公園計畫委員會審查，由於各方已經取得共識，未來全案可望照案通過。

昨天會勘過程，台南市漁權會總幹事郭瑞昌一度拿出「台江垃圾國家公園」海報表達抗議。他強調，可以把垃圾場劃入做為國家公園，但絕不能把國家公園劃出當垃圾場用，強烈反對將二、三期劃出國家公園範圍外。

台江文化促進會及社大台江分校執行長吳茂成表示，因為過去的都計錯誤，才在台江珍貴的海岸蓋垃圾場，為了保護這塊台江人討海、養魚的生態寶地，才推動台江國家公園的設立，一步一步來保護修復這塊土地，不應再把二、三期劃出國家公園外。

台南社大校長林朝成也認為，要以保育長遠性來思考，二、三期不應劃出國家公園外，要維持國家公園一般管制區。

環保局科長邱瑞基則表示，大家的目標都是一樣的，只是過程不同，二、三期先劃出，未來不再使用時，復育後再劃入國家公園，就像一期一樣，現在已復育成林。

由於地方強烈反對，環保局最後同意，在維持既有掩埋埸使用現況及活化工程延長掩埋年限下，不再堅持將二、三期劃出。至於一期已復育歸還，四期則尚未開發，則依台管處及地方提議提升為特別景觀區，未來將禁止開發。