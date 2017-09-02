〈南部〉滑輪溜冰丟世界紀錄 民代爭公道

2017-09-02

為選手陳映竹發聲

〔記者葛祐豪／高雄報導〕出身高雄的台灣滑輪溜冰選手陳映竹，在世大運打破世界紀錄，卻因大會未使用電子鳴槍，導致紀錄不被承認，高雄十多位民代昨天召開「還我世界第一！為高雄子弟陳映竹爭取公道」記者會，要求體育署挺身而出。

立委劉世芳說，陳映竹在世大運五百公尺爭先賽奪金，先在預賽以四十三秒二○五打破原先世界紀錄四十三秒二四七；複賽再以四十三秒○五二刷新紀錄，但因大會未使用電子鳴槍，導致紀錄無法被國際滑輪溜冰總會認證。

劉世芳強調，計時廠商因為電子計時器的失誤，使裁判不得不決議改用「手動鳴槍」而非「電子鳴槍」，賽後卻說世界紀錄不被認證，這對於台灣選手是莫大傷害，呼籲體育署能協助向國際滑輪溜冰總會爭取保留這項紀錄。

劉世芳也以越洋電話連線國際大學運動總會技術委員黃錦龍教練，黃錦龍昨天率隊飛往南京，參加世錦賽。

黃錦龍表示，這是廠商的器材不良導致，近期將向國際滑輪溜冰總會爭取，希望至少追認陳映竹的成績為「非官方的世界紀錄」。

體育署將爭取紀錄

體育署國際處研究員胡熙晨說明，國際大學運動總會（FISU）目前正調查整件事情，若結果是因廠商計時器出問題，將向廠商求償。並說，體育署將協同中華民國滑輪溜冰協會，向國際滑輪溜冰總會爭取這項引以為傲的紀錄。至於陳映竹的破世界紀錄獎金，目前傾向從寬認定、專案處理。