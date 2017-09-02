〈南部〉連接楠梓82期重劃區 機車地下道動土

2017-09-02

慈雲寺旁 預計明年12月完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕八十二期重劃區的聯外道路，楠梓區慈雲寺旁機車地下道開闢工程昨天動土，市長陳菊強調，明年十二月完工通車後，捷運都會公園站、楠梓火車站、楠梓區行政中心將連成一線，提升楠梓區的發展。

工務局指出，慈雲寺旁的機車地下道工程，範圍從楠梓新路沿既有楠梓溪防汛道路，銜接至八十二期重劃區計畫道路，全長約二六○公尺、寬五公尺，總經費一億五千萬元。

市長陳菊昨主持動土典禮，她表示，楠梓區八十二期重劃區內道路，於一○四年七月全面通車，但聯外道路尚未完備，楠梓溪南側機車道是雙向通行，因目前車流量飽和，為紓解車流及提升行車安全，她要求工務局規劃增闢北側機車地下道。

分擔車流 提升周邊交通便利性

陳菊說，慈雲寺旁的機車地下道工程，預定明年十二月完工，屆時八十二期重劃區可透過這條道路，連接至捷運都會公園站、楠梓火車站，提升周邊交通便利性，並與惠民地下機車道共同分擔機車流量。

工務局指出，工程因位於楠梓溪防汛道路上，且受限鐵路及路型等因素，需於鐵路下方挖掘地下道，考量地質條件、楠梓溪護岸共構及台鐵運務、電纜門架等，因此採用與仁武後港巷穿越高速公路涵洞拓寬工程相同的管冪推進工法，以確保施工安全，並縮短施工期。