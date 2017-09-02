〈南部〉關山圳水之祭 農耕具接力「跑水」

2017-09-02

〔記者陳賢義／台東報導〕儘管天公不作美，台東關山鎮「二○一七 關山圳開圳一一○ 週年水之祭」活動昨照舊登場，參與民眾熱情不減，跑呀！衝呀！大人、國中生以農耕具接力方式進行「跑水」古儀，象徵世代接替；台東農田水利會長羅應鑑表示，舉辦圳頭祭典活動，除了敬天謝地及感懷先人德澤，最重要的意義在推崇「飲水思源」及「呷水果拜樹頭」的美德。

活動由鹿野鄉「源聖宮」主祀玄天上帝神尊出巡坐鎮關山圳水利公園，羅應鑑擔任祭典主獻官，八名地方機關首長、會務委員陪獻，一開始就由關山國中學生以話劇方式展演先人闢地墾荒的辛勤與努力，儘管間歇性雨勢不斷，參與民眾不減熱情，水利會還邀請中福社區媽媽跳鼓陣、關山國中八部合音、里瓏社區客家舞蹈班、琴韻國樂團、薩克斯風演奏「作伙」逗熱鬧，並提供小竹片船供賓客彩繪簽名後放流渠道順水祈福。

重頭戲「跑水」午後登場，儘管大雨滂沱、滿身泥濘，大人們和國中生仍以農耕具接力方式完成這場盛舉。台東農田水利會表示，水利會關山工作站轄管包括關山圳、月美圳、湧水圳、豐源圳、電光圳等，而關山圳自西元一九○七年開圳以來，已有一一○ 年的歷史典故，先人引取卑南溪水灌溉，包括關山、鹿野地區水稻田，生產稻米品質有口皆碑。

水之祭重點是「跑水」，早年水圳開通，當打開水閘門時，水圳上必須有一個人跑給水追，這就是「跑水路」，目的是引領「水神」水流的方向，避免日後氾濫成災，而擔任「跑水路」的「引水者」多半凶多吉少，因此引水者通常都是自告奮勇。