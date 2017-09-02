〈南部〉再加倍收費? 廠商意見不同調

2017-09-02

〔記者黃文瑜／台南報導〕針對經發局擬對柳營、永康科技工業區及樹谷園區內未建廠廠商，再加倍收取公共設施維護費，能建廠的廠商對於此作法都表示不反對，但一定要針對目前不願建廠的廠商，卻也希望有法源依據。目前沒有建廠計畫的廠商則認為，沒有建廠表示「有苦衷」，不該被加倍收費。

柳營科技工業園區廠商協進會理事長陳勝源表示，不反對針對不建廠的廠商再加倍收取公共設施維護費，但認為應該循序漸進，採逐年增加，而非無緩衝空間，要一次到位，因為有些廠商購地後，不一定馬上有資金可蓋廠房，但對於專想炒地皮不建廠的廠商，或許能發揮作用，促使土地釋出，讓有需要的廠商能購地擴廠。

樹谷園區廠商則表示，經發局已針對未建廠廠商加倍收取公共設施維護費，但其實公司已取得建照，並且要開始動工，卻仍被加收費用而感到不合理，加上目前沒有法規可讓政府對廠商加收費用，認為這樣的作法有待商榷，可是對於一直不建廠廠商加收費用則認為合理，卻不一定有成效能加速廠商建廠，「畢竟建廠要花的錢還是比公共設施維護費高。」

「這樣收也不合理」，永康科技園區一家有購地、目前無建廠計畫的廠商表示，現在景氣不好，根本沒有訂單所以無法建廠，因此認為經發局再加收費是火上加油，若立法通過收買機制，也表示不贊同，因為若是產業能轉型，就還有機會建廠，不希望土地被政府買回去。