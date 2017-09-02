〈南部〉工業區廠商不建廠 擬「再加倍」收維護費

2017-09-02

預計年底修法 明年實施

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市管轄的柳營科技工業區（簡稱柳科）、永康科技工業區（簡稱永康科）及樹谷園區，目前尚有四十二家廠商未建廠營運，市府經濟發展局（簡稱經發局）為了催促廠商加速建廠，將研擬「再加倍」收取公共設施維護費，逐年增至五倍，預計年底完成修法程序，明年上路實施，可是「加收錢」成效有限，經發局也將促請中央修法讓地方政府可強制收買。

3大工業區 共42家未建廠

經發局表示，市轄三大工業區共核准二二六家廠商，其中永康科有廿五家、柳科十三家、樹谷園區四家尚未建廠使用，查訪了解廠商反映原因，包括「一例一休」政策影響、訂單不如預期，或原負責人過世，接棒第二代不急著擴廠。

為催促廠商加速建廠，經發局採取積極手段，包括空地收取公共設施維護費、協助轉租供有需地廠商設廠、加倍收取公共設施維護費等措施；經發局表示，對於未建廠的廠商，去年曾修法，廠商取得土地產權三年後未建廠，開始加一倍收取公共設施維護費，迄今約一年，期間有十三家廠商已提送書件申請建廠，顯見具有催促建廠效果，截至目前三個工業區建廠率已達八成。

最高可以加收五倍

局長方進呈不諱言指出，為避免廠商藉故「囤地炒地」，以獲得轉手差價利益，嚴格規範未建廠房達廿％建蔽率及取得執照，不得轉售，同時著手修訂公共設施維護費收費標準，再加倍收取維護費，而且逐年加倍，依經濟部規定，最高可以加收五倍。

不過，現行公共設施維護費，土地面積在二千平方公尺以下，每月收五千四百五十元，超過的，依面積大小按收費級距加收費用；即使修訂再加倍收費，區區幾萬元對廠商約束力有限。

方進呈表示，加倍收取維護費只是治標手段，徹底治本辦法仍是要讓地方政府有權限強制買回土地，這牽涉中央修改法令，因此除了研訂提高維護費，預計明年上路之外，也將促請中央修法強制收買機制，以利工業區有效充分利用。