〈南部〉高雄女婿 AIT副處長敢吃豬血湯

2017-09-02

傅德恩最怕臭豆腐

〔記者黃旭磊／高雄報導〕ＡＩＴ美國在台協會副處長傅德恩為高雄女婿，自豪敢吃豬血湯贏過多數美國人，最怕的還是臭豆腐。

傅德恩（Robert W.Forden）昨南下高雄分享家庭生活，他說，妻子紀惠娟是雲林人，住在高雄，他在民國七十八年派駐台北，開車環島南下，妻子當時是ＡＩＴ高雄職員，兩人相識、相戀後，到華盛頓特區結婚。他說，外交官每兩到三年要輪調，最懷念高雄丈母娘的廚藝，非常好吃，只有一點就是很怕臭豆腐，吃不進去，連味道都怕，也怕苦瓜；而美國人認為，用豬血做成食物簡直不可思議，他卻敢吃豬血湯，勝過多數美國人。

愛台灣 看見在進步

傅德恩愛台，曾向美國當局申請返台服務，於九十一年擔任ＡＩＴ高雄分處長，外交官生涯四度回到台灣，每次都感覺「台灣在進步」。回想起來，七十八年首度到台北，當時空氣污染嚴重，站在紅綠燈這頭看不到下個路口，摩托車排煙污染空氣，甚至還沒到高雄就聞到工廠排煙臭味，「可能因民選關係，民眾要求空氣、環境品質，歷任市長逐步改善。」

傅德恩說，台灣民主化是亞洲典範，而ＡＩＴ是美台特殊管道，全世界獨有，但台灣年輕人不瞭解ＡＩＴ，還以為是秘密組織「Secret Organization」，新任處長梅健華希望拉近與年輕人的距離，讓民眾知道，ＡＩＴ從民國六十八年以來，經過三十八年，一直陪著台灣成長。