〈南部〉鮮嫩午仔魚 外銷新寵兒

2017-09-02

〔記者蔡清華／高雄報導〕石斑魚養殖近年來因外銷供需失衡，導致價格嚴重崩盤，生性嬌貴、育成率低的「午仔魚」異軍突起，深受海外大盤商青睞，採鮮冰貨櫃直接供應上海、廈門及香港等地，一舉躍升為外銷新寵兒。

坊間有「一午、二紅衫、三鯧…」的排行順口溜，俗稱午仔魚的四絲馬鮁名列第一，皮薄多汁、肉質鮮嫩。農業局動保處表示，目前養殖池邊價每台斤約一百四十至一百七十元，平均一甲地年產兩萬五千斤，產值高達三百五十萬元以上。

但因午仔魚養殖過程容易受外在環境緊迫影響，養殖育成率偏低，廟會打鼓放鞭炮，就會嚇到魚體亂竄受傷及不食飼料，夏季高水溫期長，細菌性疫病經常爆發，造成魚隻大量死亡，但在動保處專業協助及漁民精進養殖技術下，已成功帶動外銷通路。

建立產銷履歷 無藥物殘留

永安區水產養殖產銷班第九班班長蘇麗華，從事養殖漁業四十多年，曾養殖魚種包括虱目魚、石斑及紅魚等，成功建立一套完整的「午仔魚養殖產銷履歷」模式，可達到無藥物殘留等級，外銷市場經常供不應求。

市府動保處長徐榮彬表示，永安區原本以石斑養殖為主，近年來因外銷供需失衡，導致石斑價格嚴重崩盤，讓永安區養殖業者得重新思索如何永續經營，午仔魚已打開外銷通路，極具發展潛力。