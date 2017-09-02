〈南部〉光害新公害 議員促設「法」管理

2017-09-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕各式ＬＥＤ等照明設備造成光害爭議，卻無法令可管，高雄市議員昨召開公聽會，力推制訂「光害管制自治條例」，與會人員一致贊成。

召開公聽會 要求明確規範標準

高雄市制訂「光害管制自治條例」公聽會，昨由市議員李喬如、郭建盟、陳慧文共同主持，邀請多位學者及市府官員參加。

議員們指出，光害成為新興公害，包括廣告招牌、霓虹燈廣告、探照燈、投射燈等，但目前從中央到地方，對光害都未制訂相關法令，僅台北市率全國之先，研擬「台北市光害管制自治條例」，正在議會審議，違者最高可能開罰十萬元。

李喬如指出，高雄市光害爭議也愈來愈嚴重，制訂「光害管制自治條例」，明確規範光亮度、照明度等標準，已刻不容緩。

高市法制局科長張瑞霖表示，依據地方制度法第十八條直轄市自治事項，高雄市訂定光害自治條例屬自治範疇，在法令上沒有疑義。

交大電機工程系教授歐陽盟表示，國外不少城市都有訂定相關法令，包括輝（亮）度、照（照明）度，都有明確標準；中央大學光電科學與工程學教授張榮森、楊宗勳，也同聲主張國內要儘速訂定光害法令。

環保局指權責跨局處 將再協商

高市環保局專門委員吳家安表示認同，但他認為這牽涉到環保、衛生、工務等跨局處權責，還需再協商。

李喬如指出，市議會本月底將召開定期大會，她將正式提案，督促市府趕快提出「光害管制自治條例」。

根據台北市環保局研擬的「光害管制自治條例草案」，規範晚間七點至隔日清晨六點間，ＬＥＤ看板最大輝度不得超過二五○或三○○（cd/m），平均照度不得超過二十五（lux）；另規定夜間十點至隔日上午八點，廣告物光源不得閃爍，以免影響民眾生活。

至於高雄市是否有光害特別嚴重的指標物？市府表示「沒有」，但1999偶爾會接獲檢舉，指市區一些商業大樓的霓虹燈過於閃爍，但沒有哪一棟特別嚴重。