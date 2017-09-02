〈南部〉「法拉利」陳晏宇凱旋歸 部落熱情迎接

2017-09-02

〔記者陳賢義／台東報導〕世大運女籃中華隊逆轉勝，擊敗俄羅斯女籃奪銅，被譽為「法拉利」的陳晏宇豪奪卅四分，帶領中華隊以八十一分比六十六分擊敗人高馬大的俄羅斯隊，前天深夜載譽返回台東老家，知本卡大地布部落族人徹夜等候，一下車鞭炮聲就震天價響，族人還以最敬禮將陳晏宇及其父母親拋向天際，同享驕傲。

陳晏宇為卑南族知本卡大地布部落族人，自幼就對籃球有極大的興趣，但礙於諸多的因素與生活環境，只能跟隨部落的哥哥與姊妹們從街頭籃球開始打起，叔叔在廢棄的木炭製造廠外牆壁釘製籃框，宛如美國哈林區的街頭球場，就此開啟晏宇的籃球生涯，雖然只能鬥牛打半場，但晏宇「衝鋒陷陣」每一場競技總是使出渾身解勁，不斷與哥哥姊姊們討論球技，就此扎下扎實的球技，也開啟了自己的籃球夢。

父親送上花環 族人跳舞慶祝

「伊啊喉！」等待晏宇凱旋歸來，部落阿姨們搓揉腥睡雙眼徹夜等候，不願錯過「巨星」的歸來，午夜十一時許，遠處傳來明亮車燈，晏宇由哥哥志豪接載下車，父親立即上前為她戴上象徵尊榮的花環並給予大大的擁抱，一句「晏宇，爸爸愛妳！」讓在旁婦女不禁紅了眼眶，部落青年會立即向前唱跳傳統歌舞慶賀，晏宇滿是感動，連聲感謝大家的熱情。

晏宇媽媽說，不給女兒太多的壓力，只希望她能依著自己的興趣找到未來。晏宇爸爸則說，真的非常驕傲女兒能為台灣和部落贏得榮耀。焚香拜謝祖先，晏宇高興的說，她以卡大地布部落為榮，日後會再精進自己的球技，非常感部落的叔叔阿姨和哥哥們為她帶來的大驚奇。