〈南部〉設備老舊 屏東縣立棒球場存廢引論戰

2017-09-02

球迷︰地點絕佳盼原地整修

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地方法院及檢察署爭取將縣立棒球場做為司法園區用地，掀起老球場存廢話題，屏東縣政府正朝覓地重建新球場的方向努力，端看經費爭取是否順利，不過，資深棒球人認為現有球場地點絕佳，原地整修就能成為一流球場。

屏東縣在國內棒球運動發展史有著輝煌歷史，現役國手級職棒選手中屏東子弟不在少數，球迷擔憂觀眾及賽事都湧向設備完善的都會區球場，屏東恐得「退場」了。

屏東院檢爭取改做司法大樓

屏東院檢因辦公廳舍不敷使用，爭取將四公頃的縣立棒球場，透過都市計劃變更作為司法大樓用地，使得這座老球場的存廢引發論戰，有民眾認為，職棒比賽屏東場次一年比一年少，今年只安排一場，還因雨延賽，凸顯球場設備簡陃條件欠佳的現實面。

陳姓球迷表示，屏東對棒球具有特殊感情，如果連個像樣的球場都沒有，實有愧於屏東棒壇前輩。

縣府︰修建或覓地新闢未定案

縣府發言人黃建嘉表示，縣立棒球場不會被「退場」，不論是原地整修、重建或覓地新闢球場，都是選項，縣府正努力向中央爭取打造現代化球場的經費，也歡迎司法院及法務部就用地問題交換意見，共創雙贏。

教育處︰場地有學校練球、認養

負責管理球場的縣府教育處表示，縣立棒球場平常有特定學校球隊練球並認養，民間團體也可透過付費方式申請使用場地比賽，縣府每年都編列上百萬元維護相關體育館場，職棒仍願意安排到屏東比賽，可見屏東對棒球運動的重要性。

國際賽經驗豐富的屏中棒球教練林省言指出，美國紅襪隊芬威球場已經一百多年，但魅力不減，屏東縣立棒球場才使用了五十年，根本不算老，而且還位於交通方便的屏東市，只要政府有決心，花個幾千萬元整修，絕對可以成為國際級的球場，不須覓地重建。