〈台北都會〉熊讚跑就服站 柯喊話留熊

2017-09-02

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北世大運落幕，吉祥物「熊讚」以可愛的外表、親切的互動，廣受大眾喜愛，但熊讚在臉書上表示自己失業了。果真，「熊讚」昨帶著身分證與履歷表，到信義區就業服務站登記找新工作，市長柯文哲昨喊話「留熊」，表示北市吉祥物很多，內部會討論，但事涉版權、LOGO問題，要花一、兩個月時間討論。

世大運執委會發言人楊景棠昨陪同「熊讚」到就服站填寫求職登記表，未來「熊讚」將接受職訓，開創生涯第二春。楊景棠說，「熊讚」專長國台語、唱歌跳舞、逗樂小朋友，還有喀嚓喀嚓的快門聲，若任何單位喜歡都能聯繫他。

柯文哲昨出席3C影音活動時，聽說熊讚上午前往就業服務站登記「找工作」，柯笑說，「熊讚」就是世大運善後工作的一部分，目前台北市吉祥物很多種，看看是不是整理一下，只留一個熊讚就好，但因為牽涉到LOGO等問題，所以內部還要花一、兩個月討論一下。

由於「熊讚」爆紅，不少公司都有意挖角，包括「OPEN小將」希望熊讚去上班，也有綜藝節目邀請拍片，記者追問是否擔心熊讚被「挖角」，柯文哲說，不會啦！「熊讚」還是代言台北市，如果要找工作，還是以台北市政府工作優先。

為此，北市教育局展開「搶熊」第一步，據了解，教育局在九月敬師月一連串活動，籌謀找「熊讚」扮演跳八佾舞的佾生，提供打工機會，只是「熊讚」目前忙著找工作因而婉拒。