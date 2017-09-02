〈台北都會〉秘書長蘇麗瓊傳離職 柯秒回慰留

2017-09-02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕屢被看衰的「二○一七台北世大運」日前總算圓滿落幕，卻傳出幕後功臣執行長、市府秘書長蘇麗瓊將離職。台北市長柯文哲昨受訪表示，蘇麗瓊尚未跟他談過，但若真的提出離職，柯不假思索秒答「慰留」！至於另一位也傳將離職的北市體育局長鄭芳梵，則表態不會接受慰留，最快今年底前請辭。

外傳蘇麗瓊有意請辭，柯文哲昨上午出席台北3C展開幕記者會後表示，他沒有聽說蘇麗瓊要走，如果真的要走，他絕對會全力慰留。不過因為世大運結束後還有很多事情需要善後，很多單據也要整理好，還要處理結案報告，這應該要好幾個月時間，因此現在講這個有點太早了。

現場記者追問柯，若蘇麗瓊真的請辭是否會全力留人，柯說「會啊」，蘇麗瓊是台灣阿信，她一個人就真的撐起全局（世大運）。記者昨致電蘇麗瓊，但未接電話，至截稿前並未聯繫上蘇麗瓊取得回應。

鄭芳梵：最快年底前請辭

而體育局長鄭芳梵也傳出將離職，柯文哲昨坦言，鄭芳梵是退休了又臨時被找來幫忙，之前就談過世大運後要走。鄭芳梵昨證實，目前世大運還有些收尾工作，但最快今年底前請辭；若市長慰留，他先是謙稱應該把位置讓給年輕人，隨即開心說「不要，我要去新疆看大草原，現在這時間去最美」！