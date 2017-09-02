〈台北都會〉滑輪溜冰場不開放？ 體育局：誤會

2017-09-02

〔記者周彥妤／台北報導〕世大運台灣滑輪溜冰代表隊賽事成績大放異彩，堪稱台灣代表隊的「獎牌庫」。但有溜冰教練前天在台北市長柯文哲臉書留言抗議，指北市體育局稱，迎風河濱公園溜冰場因耗費鉅額整修費用，往後竟不對外開放，僅供辦理大型賽事。體育局回應，該場地預計九月底開放，初步規劃以舉辦國際賽事為優先，若無賽事期間，培訓選手、一般民眾也可使用。

前天有溜冰教練在市長柯文哲臉書留言說，世大運台灣滑輪溜冰代表隊摘下十金、十一銀、兩銅，但其實基層選手已一年半無場地可練習，賽前在橋下、廣場練習也屢遭阻礙，不是被驅趕，就是遭威脅開單，委曲求全就為顧大局；賽後尋求進入迎風溜冰場練習，北市體育局運動設施科卻說，因整修所費不貲，往後不對外開放，只供大型賽事使用。

記者致電北市體育總會滑輪溜冰協會總幹事盧東輝，他說，選手忍耐一年半沒場地可用，只能自力救濟，但世大運都落幕，場地還不開放，這讓協會基層教練、培訓選手家長實在忍無可忍，才會集體到市長臉書留言表達不滿。

體育局科長吳偉銘表示，此事是溝通出問題導致誤會，該場地正施作賽後復原工程，力拚九月底開放，初步規劃以舉辦國際賽事為優先，若無賽事期間，培訓選手、一般民眾也可使用，詳細使用辦法預定九月底公布。

對此，盧東輝說，賽事結束後，場地關閉多日，為求加緊訓練，頻繁向體育局詢問場地開放事宜，承辦人卻一問三不知，既不清楚工程施工起訖日，更不曉得施工項目為何，當時也確實回覆僅供國際賽事使用，無法供選手練習用，溝通誤會所致的機率很低。

盧東輝說，場地都可舉辦國際賽事，賽後卻要耗費一個月維護，令人匪夷所思；對公部門而言，一個月可能很短，但對職業壽命極其有限的選手而言，時間是不等人的。