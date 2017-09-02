〈台北都會〉滑輪溜冰場不開放？ 體育局：誤會

2017-09-02

〔記者周彥妤／台北報導〕世大運台灣滑輪溜冰代表隊賽事成績大放異彩，堪稱台灣代表隊的「獎牌庫」。但有溜冰教練前天在台北市長柯文哲臉書留言抗議，指北市體育局稱，迎風河濱公園溜冰場因耗費鉅額整修費用，往後竟不對外開放，僅供辦理大型賽事。體育局回應，該場地預計九月底開放，初步規劃以舉辦國際賽事為優先，若無賽事期間，培訓選手、一般民眾也可使用。

前天有溜冰教練在市長柯文哲臉書留言說，世大運台灣滑輪溜冰代表隊摘下十金、十一銀、兩銅，但其實基層選手已一年半無場地可練習，賽前在橋下、廣場練習也屢遭阻礙，不是被驅趕，就是遭威脅開單，委曲求全就為顧大局；賽後尋求進入迎風溜冰場練習，北市體育局運動設施科卻說，因整修所費不貲，往後不對外開放，只供大型賽事使用。

記者致電北市體育總會滑輪溜冰協會總幹事盧東輝，他說，選手忍耐一年半沒場地可用，只能自力救濟，但世大運都落幕，場地還不開放，這讓協會基層教練、培訓選手家長實在忍無可忍，才會集體到市長臉書留言表達不滿。

體育局科長吳偉銘表示，此事是溝通出問題導致誤會，該場地正施作賽後復原工程，力拚九月底開放，初步規劃以舉辦國際賽事為優先，若無賽事期間，培訓選手、一般民眾也可使用，詳細使用辦法預定九月底公布。

對此，盧東輝說，賽事結束後，場地關閉多日，為求加緊訓練，頻繁向體育局詢問場地開放事宜，承辦人卻一問三不知，既不清楚工程施工起訖日，更不曉得施工項目為何，當時也確實回覆僅供國際賽事使用，無法供選手練習用，溝通誤會所致的機率很低。

盧東輝說，場地都可舉辦國際賽事，賽後卻要耗費一個月維護，令人匪夷所思；對公部門而言，一個月可能很短，但對職業壽命極其有限的選手而言，時間是不等人的。

  • 有溜冰教練指北市體育局表示，迎風河濱公園溜冰場不對外開放，僅供辦理大型賽事。體育局表示是溝通出問題導致誤會，該場地正施作賽後復原工程，力拚九月底開放。圖為世大運在迎風河濱公園溜冰場進行滑輪溜冰一萬五千公尺計時淘汰賽畫面。（記者羅沛德攝）

    有溜冰教練指北市體育局表示，迎風河濱公園溜冰場不對外開放，僅供辦理大型賽事。體育局表示是溝通出問題導致誤會，該場地正施作賽後復原工程，力拚九月底開放。圖為世大運在迎風河濱公園溜冰場進行滑輪溜冰一萬五千公尺計時淘汰賽畫面。（記者羅沛德攝）