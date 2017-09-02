〈台北都會〉世大運計時計分系統出包 擬依約扣款

2017-09-02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運滑輪溜冰選手陳映竹二破世界紀錄，卻因為沒有使用電子槍而不被採認，台北市體育局長鄭芳梵昨直言一定會跟廠商求償；北市資訊局專門委員鄭信一則表示，待國際大學運動總會（FISU）正式報告出爐，會依合約扣款。

談到陳映竹，市府起先對外稱擔心干擾鄰近機場訊號才沒有使用電子槍，後又改口將向廠商求償。鄭芳梵昨氣憤指出，隔天國家通訊傳播委員會（NCC）派員到現場測試，發現根本沒有影響，廠商又把責任推託給WiFi訊號，而且還沒有備用設備。

不僅如此，鄭芳梵還批評，世大運最後一天水球比賽，計時器也出問題，比賽停擺將近七分鐘，選手只能在一旁熱身乾等。就他所知，當初簽約只有要求四個項目要進行測試，其他項目對方獅子大開口「測試一次要六百萬」只好作罷，事後會把所有問題列清單，交由跟廠商簽約的世大運資通處具體向對方求償。

資訊局專門委員、世大運資通處長鄭信一解釋，合約是參考過去國際運動賽事，要求「足球」、「田徑」、「體操」和「游泳」等四個項目必須舉辦測試賽，因計時計分的複雜度較高；但其他項目的計時計分系統也須經過測試，獲得該單項國際總會認證才能使用。

鄭信一強調，「整個合約簽約金是五．二億，目前已給付的款項還不到一半。」接下來會根據FISU正式報告，若確認廠商疏失已達影響比賽進行程度，將對廠商進行扣款，依情節輕重，每個疏失可扣款新台幣五到廿萬元。