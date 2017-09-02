〈台北都會〉溫州街日式宿舍拆不拆 藝文界槓台大

2017-09-02

算不算俞大維故居 各說各話

〔記者黃建豪／台北報導〕隱身北市溫州街二十二巷的一棟日式建築為台灣大學宿舍，曾有已故國防部長俞大維寄住，因藝文人士集會，發展為七十年代罕見的藝文沙龍，如今面臨都市更新規劃重建為可容納三十戶的宿舍，引起藝文界人士不滿，指該處為俞大維故居，應作為古蹟妥善保存。台北市文資委員會昨到現場會勘，兩派人馬再度各說各話，甚至連因都更卡關，居住權益受損居民都加入爭吵。

逾80年歷史 多次整建失原貌

該棟日式建築宿舍擁有八十年以上歷史，一九五○年台大前校長傅斯年猝逝後，配給其擔任台大外文系教授的遺孀俞大綵作為宿舍，而俞大綵胞兄俞大維，於一九五四年來台擔任國防部長後，亦曾與胞弟俞大綱寄住，直到一九九○年俞大綵辭世後，一九九三年起配給另一名台大教授居住至今。

尷尬的是，雖曾有多位名人居住、寄住事實，但該宿舍因多次整建，早在二○○六年就被認定不具有歷史建築價值，因此由台大與建商規劃後，與周邊十棟民宅一同納入都更範圍，但今年使照、建照發下來後，藝文界人士仍盼力保這棟名人居所，並提報文資，文化局則建議以去年文資法修法後，新增的「紀念建築」類別保留。

昨文資委員與文化局一同到場會勘。台大副總務長徐炳義指出，俞大維並非台大職員，只是寄住，該宿舍不能算是俞大維故居。文化局副局長田瑋也說，在討論是否以紀念建築保留前，要了解俞大維只是寄住性質，不能用俞大維名人故居的思維來討論這件事。提報人則強調，俞大維擔任國防部長，在八二三砲戰守住台灣，穩定台灣後來八十年的安定，這段功績難道不值得紀念嗎？

期待都更卻卡關 周邊住戶火大

早已搬家準備都更，卻因該宿舍卡關，讓「回家」遙遙無期的住戶昨也到場關心，碰到藝文界人士舉牌，呼籲保留「俞大維故居」，當場怒斥「他（指俞大維）根本不算住在那邊，這裡算什麼故居」。但藝文界人士並無回應。

最快十月 再度召開文資審議

田瑋則表示，昨會勘只是蒐集各方意見，最快十月才會再度召開文資審議委員會，屆時會再邀請各方人士到場陳述意見，並由各委員決議是否保留。