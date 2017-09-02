〈台北都會〉營養午餐4章1Q 新北8成家長選不漲

2017-09-02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局要求全市中小學營養午餐食材達到「四章一Ｑ」標準，考量業者成本增加，教育局提供各校學生家長漲價或品質縮水共四種選項，經問卷調查結果顯示，四十班以上大校加上四十班以下小校，約兩成家長同意每餐漲三元；近八成家長選擇不要漲價，同意菜色由「四菜一湯」減為「三菜一湯」，或放棄「學生選餐」權利，目前新北市營養午餐各校平均單價約為五十元。

基隆爭取獎勵金挹注 不漲

基隆市政府教育處長陳素芬表示，推動營養午餐實施「四章一Ｑ」，以爭取獎勵金提高供餐品質，不漲價。

「四章一Ｑ」指的是吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷（TGAP）等四標章，以及QR Code可追溯系統的農產品；「學生選餐」權利是指，每班學生可於下個月，從二至三家合約廠商中，任意更換供餐業者。教育部為鼓勵各縣市營養午餐使用「四章一Ｑ」食材，補助業者每人每餐三．五元，但新北市業者認為補助不夠，仍有漲價需求。

58校選不漲價不減菜 佔最多

新北市府教育局決定將漲價與否交由家長決定，設計四種選項問卷進行調查，結果顯示，由團膳業者供餐的一五一校中，四十班以上大型學校一○六校中，Ａ選項一校，即午餐單價不變，菜色「四菜一湯」改「三菜一湯」，採「學生選餐」；Ｂ選項五十八校，午餐單價不變，菜色「四菜一湯」，由「學生選餐」改為「午餐廠商每月輪餐」，佔總校數五十五％最多。

廿七校選Ｃ選項，同意午餐單價漲三元，提供「四菜一湯」並由「學生選餐」，佔總數廿五％；廿校採Ｄ選項，午餐單價不變，「四菜一湯」改為「三菜一湯」，並由「學生選餐」改為「午餐廠商每月輪餐」，除現有水果或乳品供應頻率，額外每月增加水果或乳品，佔總校數十九％。

140校自立廚房供餐 價格不變

四十班以下小校有三種選項，同意漲三元的僅佔兩成，其餘不同意漲價。另有一百四十校自立廚房供餐，增加成本自行吸收，價格不變。

教局︰考量經濟差距 由家長決定

教育局體育及衛生教育科科長龔東昇表示，新北市都會區及偏區家長經濟狀況差距大，考量家長負擔，列出可行選項交由各校家長決定是否漲價，但教育局會持續監督各校營養午餐辦理狀況，確保供應品質符合標準。

新北市中小學家長會長協會理事長蔡寶南說，可能是大環境景氣不佳，加上大部分家長覺得午餐少一樣菜沒什麼差別，吃得飽就好；選擇不漲價的陳媽媽說，小朋友不太喜歡學校的營養午餐菜色，平常吃得不多，沒影響。