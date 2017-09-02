〈台北都會〉北投中央公園內鐵皮屋 月底拆除

2017-09-02

建物將公園一分為二

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北投區中央簡易公園位於中央南路，為長形帶狀公園，公園中有一排低矮老舊建築，將公園一分為二，多年來遭周邊民眾投訴影響市容，但隔開公園的五棟鐵皮矮房，住戶多為長者或弱勢，經多次協調，領取補償退場後，終於預定九月底要進場拆除矮房和進行綠美化，預計可增加五四七平方公尺公園綠地範圍，最快十月就能完工。

隔開公園的鐵皮矮房有五間，早在一九六四年以前就存在，該基地原為住宅用地，但土地為市府所有，住戶屬於侵占戶，二○○一年該基地變更為公園用地，中央簡易公園在一九九六年闢建完成，讓這五間低矮建築變得更加突兀，依規定每戶每個月還得支付五千元到一萬元占用補償金。

工務局科長陳賢玉表示，中央簡易公園位於中央南路二段六巷內，屬長形帶狀公園，設有籃球場、體健設施等，是當地住戶休閒、運動地點，但公園內矮房將公園一分為二，影響完整性，經周邊住戶反映公園內老舊民宅影響市容後，由台北市政府出面與拆遷戶協調。

然而，五間鐵皮矮房住戶多為獨居長者、低收入戶或身心障礙民眾，一開始並不願意退場或安置困難，以其中一戶七十五歲獨居長者為例，在找租屋處時，多次被屋主拒絕，直到北市府派員協助該名長輩找到租屋處，才完成安置。

5戶已全數安置拆遷

陳賢玉說，為妥善安置拆遷戶，北市府讓屋主自行選擇，優先入住國宅或領取九十萬元安置補償費，全數選擇後者後，依據「台北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例」，地上物每間還可獲補償三百萬元到四百萬元不等。