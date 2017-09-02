〈台北都會〉世大運前北市府民調 市長滿意度六成三

2017-09-02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府研考會昨公布七月份民意調查結果，在世大運舉辦前，有六成三受訪者滿意市長的施政表現，二成七表示不滿意；四成七受訪者對市府各局處首長（市府團隊）施政感到滿意，二成四表示不滿意，另外二成九表示沒意見或不知道。

檢視各項施政，其中「環保工作」、「治安」、「聯合醫院」、「文化活動」、「交通」以及「社會福利工作」等項目滿意度皆在五成以上；「公共工程建設」及「中小學教育」滿意度未達五成，各為四成六、三成五。

此外，受訪者對於台北市政府的服務態度及行政效率，滿意度各為七成九、六成四，而台北市生活品質感受則有高達八成受訪者表示滿意。

針對目前台北市需優先處理的項目，「交通改善」以三十一．九％居第一，其次為關懷弱勢族群十．四％，第三名則為教育政策有十％，第四名的大巨蛋有九．五％。

另外，針對七月初舉辦的二○一七台北上海城市論壇，七成一受訪者知道這項活動，二成九不知道；七成三支持城市論壇續辦，一成四不支持；在知道者之中，五成六滿意市府參加城市論壇的表現，二成五不滿意。

這次調查於七月三十一日至八月三日晚間進行，成功訪問廿歲以上台北市民一二三六人，另八五○人拒訪；在九十五％信心水準下，抽樣誤差在正負二．七九個百分點以內。