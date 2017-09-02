〈台北都會〉選舉合作？ 柯：言之過早 綠：非唯一選項

2017-09-02

世大運拉抬 柯民調飆破七成三

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運八月卅日落幕，各界普遍給予好評，台北市長柯文哲民調也跟著水漲船高，媒體民調柯的滿意度突破七成。柯文哲昨表示，現在的民調叫做「短期行情」，應該一個月後再做民調比較有意義。至於是否藉機和民進黨談合作，包含柯文哲和多名綠營人士在內，皆認為現在談這些還太早，民進黨台北市黨部主委黃承國強調，柯是選項之一，但非唯一選項。

柯文哲昨出席台北3C大展開幕記者會，包含行政院發言人徐國勇、民進黨副秘書長卓榮泰及多名民進黨市議員均蒞臨。柯文哲會後受訪時談到這次世大運獲好評，他直言台灣很長時間是國際孤兒，難得有個機會可以在國際上被看到，對台灣人來說當然會覺得很興奮，加上整個過程天時地利人和，「也沒有颱風，也沒有強降雨，比颱風更可怕的是強降雨。」

柯：民進黨攤牌應在明年二月後

根據媒體所做民調，七十三．七％民眾對柯在世大運的表現感到滿意，柯笑稱這叫「短期行情」，媒體追問民調顯示三成八的民眾認為民進黨應該和他合作，民進黨副秘書長卓榮泰就坐在台下，會不會藉機談一下？柯回說，現在離選舉還遠，講這些都沒有意義。

柯文哲表示，他推測民進黨攤牌應該是明年二月後的事，「合不合作主動權在他（民進黨），何必這麼早攤牌。」並強調二○一三年九月時他都還在當醫生，世事難料，每天把自己該做的工作做好就好，不要想這麼多。

許淑華：民調是虛的 回歸市政面

台北市議會民進黨團總召許淑華表示，世大運才剛剛落幕，民眾還沉浸在那個氛圍中，現在做的民調基本上是「虛」的，再過一個禮拜等大家冷靜下來，結果可能又會不同，最簡單的例子就是「大巨蛋」仍懸而未決。許指出，柯文哲始終是台北市長，還是要回歸市政面來看，議會不會因為民調高就向他靠攏。

民進黨市議員梁文傑分析，民進黨長期最高戰略是不要讓台北市被國民黨拿走，無論是自推人選或與柯文哲合作，都必須在這個戰略下做考量，「如果柯市長支持度非常高，能夠贏的話，泛綠群眾會樂觀其成。」

黃承國則說，明年縣市長及議員選舉提名辦法尚未出爐，現在談這些都還太早，只能說柯文哲是選項之一，但不是唯一選項。