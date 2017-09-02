〈台北都會〉新北公車亭、站牌禁菸 首日開2罰單

2017-09-02

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕新北市九月一日起公車候車亭及站牌周邊全面禁菸，衛生局昨天派員稽查，首日共開出兩張罰單，各裁罰兩千元。衛生局強調，候車亭禁菸範圍包含公車停靠區標線內並延伸至人行道，規定全國最嚴格。

各罰2千元 最高可罰1萬

衛生局健康管理科長林惠萍表示，三月一日起公告轄內六千八百零三處公車亭及公車站牌全面禁菸，宣導期六個月，昨起強力執法，違者開罰兩千元至一萬元。

稽查人員會同警方兵分多路，前往板橋轉運站、亞東醫院、市立聯合醫院三重院區、捷運新店站、雙和醫院、捷運蘆洲站、捷運新莊站、樹林後火車站、汐止汐科火車站、瑞芳火車站、德霖科技大學等十一處人潮聚集的候車亭巡查。在市立聯合醫院三重院區站及捷運新莊站旁，分別查獲一名違規行為人，各裁罰兩千元，受罰者無異議，執法過程秩序良好。

禁菸範圍最大 全國最嚴格

林惠萍強調，目前台北、基隆、嘉義、台中皆公告「有屋簷」的候車亭禁菸，其中北市以候車亭垂直投影面積區為禁菸範圍，位於人行道或私有土地的直立式站牌，尚無法全面推行。新北市除了站牌，並擴大至公車停靠區標線及往內延伸的人行道，是規範最嚴格的禁菸區。

不過，六千八百多處公車候車亭及站牌，加上已實施禁菸的公園、綠地、學校周邊及橋樑，總計全市禁菸區高達七千多處，稽查人力不足，執法恐流於形式。

未來不定期稽查人潮熱點

林惠萍解釋，礙於人力問題，不可能每天派員站崗，新法上路後，仍會不定時前往人潮眾多的熱點稽查，取締只是一種手段，目的是營造無菸環境。

民眾林小姐說，自己不吸菸，也討厭吸二手菸，公車亭全面禁菸讓她更自在等車，不被菸味干擾，值得讚許；有卅年菸齡的李先生認為政府管太多，公車亭算是露天空間，若連在戶外場合都被趕盡殺絕，為何不乾脆禁止超商賣菸。

  • 新北市衛生局稽查人員昨天會同警方前往十一處人潮眾多的熱點稽查，首日開出兩張罰單。（記者葉冠妤攝）

    新北市衛生局稽查人員昨天會同警方前往十一處人潮眾多的熱點稽查，首日開出兩張罰單。（記者葉冠妤攝）