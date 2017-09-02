〈台北都會〉新北公車亭、站牌禁菸 首日開2罰單

2017-09-02

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕新北市九月一日起公車候車亭及站牌周邊全面禁菸，衛生局昨天派員稽查，首日共開出兩張罰單，各裁罰兩千元。衛生局強調，候車亭禁菸範圍包含公車停靠區標線內並延伸至人行道，規定全國最嚴格。

各罰2千元 最高可罰1萬

衛生局健康管理科長林惠萍表示，三月一日起公告轄內六千八百零三處公車亭及公車站牌全面禁菸，宣導期六個月，昨起強力執法，違者開罰兩千元至一萬元。

稽查人員會同警方兵分多路，前往板橋轉運站、亞東醫院、市立聯合醫院三重院區、捷運新店站、雙和醫院、捷運蘆洲站、捷運新莊站、樹林後火車站、汐止汐科火車站、瑞芳火車站、德霖科技大學等十一處人潮聚集的候車亭巡查。在市立聯合醫院三重院區站及捷運新莊站旁，分別查獲一名違規行為人，各裁罰兩千元，受罰者無異議，執法過程秩序良好。

禁菸範圍最大 全國最嚴格

林惠萍強調，目前台北、基隆、嘉義、台中皆公告「有屋簷」的候車亭禁菸，其中北市以候車亭垂直投影面積區為禁菸範圍，位於人行道或私有土地的直立式站牌，尚無法全面推行。新北市除了站牌，並擴大至公車停靠區標線及往內延伸的人行道，是規範最嚴格的禁菸區。

不過，六千八百多處公車候車亭及站牌，加上已實施禁菸的公園、綠地、學校周邊及橋樑，總計全市禁菸區高達七千多處，稽查人力不足，執法恐流於形式。

未來不定期稽查人潮熱點

林惠萍解釋，礙於人力問題，不可能每天派員站崗，新法上路後，仍會不定時前往人潮眾多的熱點稽查，取締只是一種手段，目的是營造無菸環境。

民眾林小姐說，自己不吸菸，也討厭吸二手菸，公車亭全面禁菸讓她更自在等車，不被菸味干擾，值得讚許；有卅年菸齡的李先生認為政府管太多，公車亭算是露天空間，若連在戶外場合都被趕盡殺絕，為何不乾脆禁止超商賣菸。