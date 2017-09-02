〈北部〉首辦照服員訓練 宜監學員：以後可顧爸媽

2017-09-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭監獄今年首度開辦照服員訓練班，也是北部第一個提供男性受刑人接受照服員訓練的監獄，學員三十歲的阿志已經服刑兩年多，他說，每次爸媽來探監，他都覺得很對不起他們，希望學會一技之長，以後不但能照顧爸媽，也能謀生。

宜蘭監獄表示，台灣已經邁入高齡化社會，照顧服務員的需求日增，今年結合中華民國紅十字會宜蘭支會、羅東聖母醫院和慈濟團體，開辦照服員第一期訓練，共有二十五名學員參與訓練，昨天舉行開訓典禮。

學員三十歲的阿志，因為違反毒品危害防制條例，被判刑四年，目前已服刑兩年多。他說，服刑期間父母都會來看他，每次都覺得很對不起爸媽，想到爸媽都六十多歲了，年事越來越高，自己如果可以學會照顧的技能，以後照護爸媽的工作會更上手，也能學會一技之長，有機會可以擔任照服員的工作。

典獄長謝琨琦說，基於一個理念，希望讓更多人學到謀生實用的一技之長，從桃女監接受訓練的例子可以看到，拿到證照的同學，薪水比基本薪資還高出五千元，此外，將來經過訓練的同學，還能到監獄的病舍或醫院的戒護病房服務，只要肯做、踏實的做，機會是留給準備好的人。

宜蘭監獄指出，受訓期間一個月，課程內容包含家務、日常生活照顧與身體照顧服務等。