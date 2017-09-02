〈北部〉照管專員案量高 宜縣衛局：人力不足

2017-09-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府衛生局長照所「一站式」服務遭審計室打臉！審計報告指出，不但照管專員平均背負超過八百件，收案後到提供服務逾十四天者高達六成，服務量能明顯嚴重不足，究其因是照管專員人力不足因應。衛生局表示，已逐步增加人力改善。

審計部一○五年度宜蘭縣總決算審核報告指出，雖然宜蘭縣政府持續推動長期照護業務，但因照管專員人力不足，造成個案評核作業無法適時辦理，影響到提供及時適切的照護服務，宜蘭縣政府應儘速完備適足專業人員，以因應長照業務。

有感於民眾長期照護需求日益增加，宜蘭縣府從民國八十九年起，開辦長期照顧管理示範中心，提供長照相關諮詢及轉介服務，前年六月更整併業務，設置「長期照顧服務管理所」，提供長期照顧、安養照護及護理機構服務管理等整合服務。

審計報告指出，依行政院「長照十年計畫」規範，照顧管理者合理負擔案量為兩百案，照護計畫核定後，滿六個月須複評，另依民國九十七年度長期照顧整合業務第三次聯繫會議紀錄指出，收案至提供服務日最多不超過十四天。

平均最高865案 逾合理200案4倍

但衛生局長照所民國一○三到一○五年度分別編列預算九三○一萬多元、一億一一一三萬多元和九五八五萬多元辦理長照業務，期間設督導各一人，照管專員七人、八人、八人，審計報告指出，根據統計，各年度全部案數六九一九、六七八五、六八四一案，每人平均八六五案、七五四案、七六○案，都逾合理負擔量標準數倍以上，也高於全國照管專員平均案數三○八案。

審計報告中提到，宜蘭縣各年度新增案數從收案至提供服務日超過十四天者，占新增案數的二八．四四％至六○．四九％不等，重度失能者未結案數超過一年以上未複評，非重度失能者未結案數超過六個月未複評的案數比率，也呈逐年上升趨勢，顯示服務量能嚴重不足。

衛生局表示，持續都有增加人力，照管專員負擔案件過多，在全國都屬於普遍現象，照管專員必須具護理師或社工師相關背景，才能提供民眾專業的服務，現在已經慢慢在增加，逐漸降低專員負擔案件量。