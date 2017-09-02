〈北部〉愛笑志工護學童 罹癌癒後仍站崗

2017-09-02

守護校門 22年來風雨無阻

〔記者王峻祺／花蓮報導〕五十四歲導護志工陳瑞萍，當了十六年花蓮市民族里里長，廿二年前為明禮國小首創「交通導護志工團」，多年來風雨無阻守護在校門口，看著所有學童安全入校才甘願「下哨」；八年前，她罹患鼻咽癌仍不畏病魔，癒後持續每日堅守崗位迄今，要與孩子們開心迎接每一天。

前花蓮市民族里里長陳瑞萍，為讓孩子們的上學路更安全，廿二年前自發性創設「明禮國小交通導護志工團」，每天早上七點準時站在校門口指揮交通，即便自己的孩子已長大成人，仍持續守護全校師生。

創立愛笑俱樂部 樂觀抗癌

八年前，陳瑞萍罹患鼻咽癌，一度轉移到淋巴，迄今仍積極抗癌中；她還創立「愛笑俱樂部」，邀民眾用愉悅的心情及歡笑聲對抗癌細胞，治療初期雖無法持續上崗，仍心繫孩童安危，因她「只要有力氣，就要繼續守護下去」的堅持感動社區民眾，許多熱心家長自發承擔導護工作，延續這份無私的大愛。

陳瑞萍說，明禮國小鄰近市中心中正橋，上下班時段車流量驚人，常看見民眾與接送孩子的家長爭道，孩童在車陣中穿梭，尤其在車道上閃躲汽車過馬路的小小身影，讓她看了相當不捨，才會號召家長們成立「交通導護志工團」。

她說，成立之初雖不被看好，但仍用「試試看」的心態，拉攏大家加入，過去學生一星期上六天課，交通志工就有十五名，另還有班級志工二名，圖書館志工二名，彼此間感情融洽。

陳瑞萍的三個孩子已從明禮國小畢業，大兒子張東耀承襲媽媽熱心服務的精神，當選民族里里長，母子倆常一起投入鄰里服務工作，被里民視作「模範母子」，讚譽他們是「一人當選、多人服務。」

陳瑞萍說，看著孩子長大成人後，更能安心留在校園守護國小學童，現在的家長工作忙碌，一手創立的志工團隊人數持續下降，已號召元老級志工回鍋協助，只要身體狀況許可，大家承諾永遠都不會缺席導護工作。

明禮國小校長蕭美珍說，目前八名交通導護志工團成員中，陳瑞萍、陳美蓉及魏玉惠都是創團元老，另有現任家長二人、畢業家長一人及一對退休教師夫妻，感謝這群志工守護全校師生安全，也呼籲更多家長一起加入導護行列，共創美好校園。