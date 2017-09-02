〈北部〉活化青草湖 推廣立式划槳全台最大基地

2017-09-02

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府為活化青草湖，帶動觀光旅遊人氣，完成青草湖水域活動委外經營，遊憩中心十六日開幕，並引進立式划槳（簡稱SUP），今天起試營運。

市府城市行銷處副處長林正光說，立式划槳是結合獨木舟和衝浪板特色的休閒運動，可供一至三人乘坐或站立划槳，操作簡單容易上手，青草湖水波穩定、水流起伏不大，很適合推廣，讓民眾體驗。

去年八月民間業者申請在青草湖舉辦立式划槳活動後獲得民眾好評，今年七月底市府完成青草湖水域活動委外經營，業者將邀全台立式划槳好手來青草湖體驗，並規劃一系列相關訓練活動，目標成為全台最大立式划槳專屬訓練基地。

今起試營運 採網路預約報名

林正光表示，青草湖水域遊憩中心今天展開試營運，優惠體驗價每小時四百元，九月三日至十五日則提供八五折優惠，均採網路預約報名。

十六日開幕當天有精彩立式划槳水上馬球示範賽，並推出買一送一體驗活動。

新竹市長林智堅說，青草湖過去因湖區淤積，各類水域活動不易舉行，他上任後編列預算，去年五月完成清淤工作，並持續改善木平台、照明等周邊環境與基礎設施，打造優質休憩場域。希望透過水上活動，結合周邊景點，吸引更多人遊憩，體驗青草湖魅力，成為觀光新亮點。