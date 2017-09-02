〈北部〉瑞穗站旁文旦園 台鐵開閘門助採柚

2017-09-02

沿線設圍籬防護 果農難出入

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗文旦遠近馳名，位於瑞穗車站附近的文旦園，柚農受限台鐵圍籬工程無法順利進出，經立法委員蕭美琴邀台鐵局長鹿潔身等人協調後，台鐵同意暫時設置通行閘門至明年初，方便農民採柚，解決燃眉之急。

台鐵近期進行全台「鐵路安全改善六年計畫」，檢討鐵路沿線危險路段，並加設圍籬，避免人車、動物闖入影響行車安全，位於瑞穗車站鄰近腹地，因早期規畫作為車站用地範圍較大，導致周邊種果樹數十年的良田，也被劃入鐵路用地中。

近日逢文旦採收季節，瑞穗鄉民代表林玉梅、村長吳萬德及多名柚農，向立委蕭美琴陳情，希望台鐵能在採收期間通融開設通行閘門，方便柚農採收，行銷花蓮老欉文旦柚。

立委邀官員協調 同意開放半年

蕭美琴說，上月起頻頻接獲柚農陳情，指因台鐵圍籬工程無法進出果園，眼見採收時間將至，柚農緊張不已，為解決燃眉之急，邀台鐵局長鹿潔身等人協調，希望能暫時設置通行閘門至明年初，提供柚農載運柚子。

台鐵表示，目前已陸續在瑞穗中正南、北路設置多處五公尺寬的上鎖閘門，以利農民通行農作，並由村長吳萬德代為管理，暫定開放半年通行時間，方便柚農採收及進行後續田園整理。

另因花蓮鐵路沿線早期規畫範圍與現況多有不同，仍有許多區域被劃入鐵路用地，但已無實際使用需求，面臨無法活化問題；蕭美琴也針對「鐵路用地適宜性」，與正在執行中的「花東線鐵路全線雙軌計畫」一併檢討，盼讓土地使用發揮最大效益。

蕭美琴說，花蓮不只瑞穗車站周邊空置鐵路用地，面臨無法活化問題，吉安車站、壽豐鄉豐田車站及溪口站廢站等處，周邊也都有因土地使用合宜性隱晦不明，造成民眾困擾，近期內將督促台鐵局、鐵路改建工程局等單位，視土地適宜性質，進行最有效益的使用，儘早確定使用範圍。