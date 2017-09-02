〈北部〉外澳分校成危樓 吳澤成：改建或遷校

2017-09-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城國小外澳分校經專家評估校園建築耐震係數不足，有安全疑慮，開學日師生回本校安置，引發地方不滿，深怕學校遭併校，宜蘭縣代理縣長吳澤成昨前往分校視察。他表示，後續將協助分校就地改建，不排除另找土地遷校，會盡力與地方溝通，尋求共識。

縣長、頭城鎮代視察分校

頭城國小外澳分校已有四十九年歷史，全校共有六名老師、十七名學生，因建築鋼筋氯離子及水泥中性化超標，耐震係數不足，被認為有倒塌的危險，影響學生安全，教育處決議開學日，全校師生遷回本校安置，此舉引發學生家長反彈，擔心教育處要併校，一度還集中孩子安置，不讓學生回本校上課。

經過協商，十七名學生最後順利回到本校上課，校方提供每學期五千元的交通補助，學生也採原班安置模式，維持原本在分校上課規模與狀況。吳澤成昨在頭城鎮民代表簡英俊、外澳里長石錫煌等人陪同下，前往分校視察。

外澳里長：不併校都會接受

石錫煌認為，重建校舍地方當然支持，外澳分校是在地人很重要的記憶，有很濃厚的感情，如果消失在情感上會捨不得，只要不要沒有學校，縣府的任何方案都會接受。

吳澤成指出，分校經鑑定已達危樓標準，無法耐震，基於師生安全，才會先安置到頭城本校上課，由於分校旁鄰近台二線與鐵路，火車、貨車噪音嚴重影響上課，已經不是好的教育場所，後續將研議是否就地改建，也不排除在外澳另外找土地遷校。

吳澤成表示，在地方蓋學校或重建學校，除了考量成本與效益，地方居民對分校的情感，縣府也會考量，會儘量讓外澳維持有一間國小，如果真的不行，將與地方溝通找共識，至於重建或遷校的經費，將向中央申請，維護學生的安全與受教權是首要目標。