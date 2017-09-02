〈北部〉弟請調兄接任 苗縣原民中心主任就職

2017-09-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府原住民族行政處去年「降級」為原住民族事務中心，首任主任陳睿炘八月初因家庭因素請調，由陳睿炘的胞兄、現任矯正署台中女子監獄政風室主任陳世省接任，昨天舉行宣誓就職。陳世省強調，未來業務推動將秉持廉潔、效能、熱忱、愛民，關懷愛護每一位原住民鄉親就是原民中心的責任。

苗栗縣政府原民處去年「降級」為原住民族事務中心，引發全國各地一百多名原住民兩度群聚苗栗縣府前，拉白布條抗議縣府違法濫權，踐踏原住民權益，後來苗縣府一再保證原住民族權益不會受影響，才平息紛爭。

首任主任由曾擔任新北市三重區公所社會人文課長的陳睿炘接任，他接任一年五個月，因妻子身體不好，八月一日起請調台北市政府原住民族事務委員會組長，返家照顧妻子及小孩。

而接任主任一職的是陳睿炘的哥哥陳世省，陳世省為泰安鄉泰雅族人，從戶政事務所戶籍員做起，曾任苗栗縣消防局政風室科員、主任以及大湖及泰安鄉公所政風主任，對苗栗並不陌生。

陳世省昨天宣誓就職，主持監交的苗栗縣府秘書長陳斌山，希望陳世省接棒後，原住中心業務能與弟弟「無縫接軌」。

泰雅族苗栗縣議員黃月娥語重心長的期許原民中心員工，要把族人的心聲放在心上，拿出原住民的熱情及工作效率，全心為原住民族服務。

五十三歲的陳世省說，很高興能返鄉服務，他在政風單位服務超過二十年，將秉持政風的核心價值「廉潔」，依法行政。他也期許員工要展現工作效率，不只要把事情做對，還要做正確的事，以「團隊」做好原住民族政策及工作。